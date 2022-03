Stefano Accorsi, dalla separazione dolorosa con Laetitia Casta alla rinascita con Bianca

Una separazione rappresenta sempre un grande dolore, soprattutto quando da una storia d’amore sono nati dei figli. A volte, però, è l’unica strada da percorrere. Ne sa qualcosa Stefano Accorsi, che è ora riuscito a ricominciare grazie alla nuova compagna Bianca Vitali.

Stefano Accorsi ha avuto una lunga storia d’amore con Laetitia Casta, da cui sono nati due figli, Athena e Orlando. L’attore, che a breve rivedremo in Tv nella fiction “Vostro Onore”, non ci ha pensato due volte e si era trasferito in Francia per poter stare vicino alla compagna, nonostante quel gesto abbia influito almeno in parte sulla sua carriera.

“Le proposte non erano più tante, anche per via dei miei no – aveva raccontato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. La mia decisione di andare via dall’Italia era stata vissuta come un qualcosa di sprezzante.

In quei dieci anni ho fatto solo tre film in Italia. In Francia lavoravo, ma non erano progetti così eccezionali. La sensazione era che io avessi un po’ rotto le scatole. Mi svegliavo di notte senza sapere se avrei potuto tornare a vivere l’emozione che si prova su un set, era davvero angosciante. Le persone più vicine a me sapevano bene quello che io provavo”.

Stefano Accorsi e la forza di ricominciare dopo l’addio: un nuovo amore nella sua vita

Nonostante la loro storia sia finita male, Leatitia continua ad avere un ruolo importante nella vita di Accorsi. E’ grazie a lei che ha capito quanto sia bello diventare papà: “E’ stato un cambiamento epocale. E’ in Francia che sono nati i miei primi due figli. Un legame indissolubile, che ti stravolge la vita, l’ho capito quando ho preso mio figlio in braccio per la prima volta”.

Nel 2013 i due hanno però deciso di prendere strade diverse, nonostante l’attore abbia fatto il possibile per salvare il loro rapporto. “Se non c’è più niente da fare non resta che prenderne atto, ma ho lottato per evitare la separazione” – aveva raccontato l’ex protagonista de “L’ultimo bacio” in un’intervista a ‘Vanity Fair’.

Stefano però è riuscito a innamorarsi di nuovo grazie a Bianca Vitali, modella e attrice, figlia del direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Aldo. I due si sono sposati in segreto nel 2015, ma hanno reso pubblica la cosa solo a cose già fatte.

Nel momento in cui la coppia è tornata in Italia al termine del viaggio di nozze, Bianca, più giovane di lui di 21 anni, era già in dolce attesa. Dalla loro unione sono nati due figli, Lorenzo e Alberto.

LEGGI ANCHE >>> Stefano Accorsi e Laetitia Casta a un passo dal matrimonio

La coppia è ancora innamoratissima: “Quando ho conosciuto Bianca lei sapeva chi fossi, ma non era una mia fan – aveva raccontato lui a ‘Verissimo’ -. Questo ha reso il nostro rapporto paritario. E’ difficile rapportarsi con persone che mi mettono sul piedistallo. Lei ha questa caratteristica: coltiva sempre l’aspetto costruttivo delle cose”.