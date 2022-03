Doc – Nelle tue mani, Sara Lazzaro come non l’avete mai vista: dietro le quinte è un’altra persona

Nata da padre italiano e madre statunitense, ha trascorso la sua infanzia in California. L’attrice conosciuta da molte persone in Italia però potrebbe sorprendervi dietro le quinte.

“Doc – Nelle tue mani” è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2020. La serie è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni che, in seguito ad un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.

Il protagonista è Luca Argentero. Ma la serie sta lanciando numerosi talenti e li sta facendo conoscere al grande pubblico.

Tra questi, non possiamo non menzionare la bravissima Sara Lazzaro. L’attrice ha davvero un grande talento recitativo, come ha dimostrato nella fiction trasmessa sulla Rai.

“Doc – Nelle tue mani” è scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La prima stagione è stata diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, la seconda da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Il dottor Andrea Fanti è il protagonista della serie.

Lavora al policlinico Ambrosiano di Milano ed è il primario del reparto di medicina interna. È separato dalla moglie e ha una relazione segreta con la collega Giulia.

Dopo la morte di un paziente, Giovanni Pavesi, il padre di questi gli spara un colpo di pistola in testa facendogli perdere tutti i ricordi degli ultimi dodici anni. Nella seconda stagione è il primo a scoprire il COVID-19.

A interpretarlo, il bravo Luca Argentero che raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, dove arriva terzo.

Ma negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama cinematografico italiano.

Oltre a “Doc – Nelle tue mani”, ricordiamo qualche altro lavoro che, negli anni, è stato molto apprezzato: “Saturno Contro” (2007), “Diverso da chi?” (2009), “Mangia, prega, ama” (2010), “Copperman” (2019) e “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Ma nella fiction RAI si sta facendo notare anche Sara Lazzaro, che è la direttrice sanitaria del policlinico ed ex moglie di Andrea.

Il talento di Sara Lazzaro

Nata da padre italiano e madre statunitense, ha trascorso la sua infanzia in California. “Doc – Nelle tue mani” non è il primo lavoro nel quale si fa apprezzare. Ha infatti vinto il premio Cinema Veneto Leone di vetro 2016 come attrice rivelazione per l’interpretazione di Maria in “The Young Messiah”.

Prima ancora l’abbiamo anche vista in “The Elevator: Three Minutes Can Change Your Life”, regia di Massimo Coglitore (2013). Mentre recentemente è in “La siccità” di Paolo Virzì.

Ma le doti recitative non sono l’unico talento di Sara Lazzaro. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Sara Lazzaro ci dà un assaggio di una sua canzone.

Una bellissima ballata pubblicata su Déluge TV. Nel brano, Sara Lazzaro dà prova di una grande dimestichezza con l’utilizzo della chitarra.

E canta in inglese, lei che è bilingue ed è cresciuta negli Stati Uniti. Insomma, un talento che travalica le arti.