Francesco Totti, ci farà volare | Un’altra grande vittoria conquistata dal Pupone

Per i tifosi della Roma è il Capitano per eccellenza. Nessuno come lui. Il 10, l’uomo che ha rifiutato anche trasferimenti importanti, pur di rimanere a vita in giallorosso. E’ Francesco Totti. Da qualche anno ha appeso gli scarpini al chiodo. Non cessa, invece, il suo successo. Un vero e proprio simbolo italiano. Ecco la nuova conquista del “Pupone”.

Oggi 45enne, Totti è stato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma. Rifiutando anche trasferimenti dorati.

In un certo periodo, il Real Madrid avrebbe fatto carte false per averlo. Ma “Er Pupone” rifiuterà di diventare un “Galactico”. Impegnando tutta la sua carriera con la Roma.

Con 250 reti in Serie A, è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano, di cui è il secondo cannoniere di tutti i tempi dopo Silvio Piola.

Con la Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club. E’ stato il capitano dal 1998 al 2017 vincendo uno scudetto, due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”.

Volare con Francesco Totti

Nelle ultime settimane, come sappiamo, tante le voci che hanno coinvolto la coppia. Secondo alcuni sarebbero, di fatto, separati in casa e pronti a farlo materialmente. E a poco sono valse le smentite, soprattutto dell’ex capitano giallorosso.

Nell’ultimo periodo, però, oltre a queste voci, che hanno fatto infuriare “Er Pupone”, anche qualcosa di bello. Sarà infatti possibile volare “con” Francesco Totti.

La compagnia di bandiera italiana, infatti, ha presentato il settimo Airbus, un A330, di Ita Airways con la nuova livrea azzurra. Dedicandolo proprio a uno dei campioni più grandi che il calcio italiano abbia mai avuto.

Dopo i due A319 “battezzati” Gino Bartali e Pietro Mennea, i tre A320 intitolati a Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni e l’A330 che porta il nome di Tazio Nuvolari, ecco che Ita Airways, con l’iniziativa “Naming Azzurri”.

Totti ha vinto il sondaggio sui social network, con cui si chiedeva di candidare uno sportivo di grande successo per essere inserito sulla livrea.

Un omaggio a un altro campione che ha fatto la storia dello sport italiano vincendo con la nazionale di calcio il campionato del mondo del 2006 e laureandosi vicecampione d’Europa nel 2000.