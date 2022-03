Riconoscete questo bambino? E’ famosissimo e per lavoro è sempre in “viaggio”

Negli anni ha partecipato, con diversi ruoli, ad alcuni talent e reality show. Oggi ha 45 anni e si è appena gettato in una nuova avventura

Lo conosciamo a partire dagli anni 2000, quando entra nel mondo dello spettacolo. Lo ricordiamo soprattutto come opinionista, in particolare nei diversi programmi ideati e condotti da Piero Chiambretti. Laureato in Filosofia, ha da poco compiuto 45 anni.

Ne è passato di tempo da questa foto che abbiamo scovato su internet. Non lo avete ancora riconosciuto? In effetti non è affatto somigliante al suo aspetto attuale.

Nella foto che vi proponiamo ha dei boccoli di colore chiaro, che, negli anni, ha perso. Anche il colore dei capelli, comunque, nel corso del tempo si è scurito considerevolmente. Quindi sappiamo bene che non sia facile. Ma continuiamo ad aiutarvi.

Un indizio (anche piuttosto importante) ve l’abbiamo già dato. Ma siamo buoni e proseguiamo. Numerose sono le sue partecipazioni televisive. Negli anni, peraltro, il suo fisico è cambiato moltissimo, con un dimagrimento importante rispetto ai primi anni in cui lo abbiamo visto in onda.

Negli anni ha partecipato, con diversi ruoli, ad alcuni talent e reality show. A “The Voice of Italy”, nel 2018, a “Ballando con le stelle” come concorrente nel 2020, a “Il cantante mascherato”, come giurato, nel 2021.

Dal 2013 conduce la fortunata trasmissione Pechino Express, andata in onda prima sulle reti RAI e ora su Sky. Beh, non potete non aver indovinato. Stiamo parlando, infatti, di Costantino della Gherardesca.

Le origini nobili

Costantino della Gherardesca discende da una famiglia nobile, come si evince dal suo cognome.

Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza della Gherardesca, pur discendendo solo per via materna dalla famiglia aristocratica toscana, porta il cognome della madre perché riconosciuto solo all’età di 5 anni dal padre, il cui cognome aggiungerà successivamente.

Oltre a “Pechino Express”, proprio recentemente Costantino della Gherardesca ha iniziato la propria avventura alla conduzione di “Quattro matrimoni”, sempre su Sky Uno.

E siamo contenti di vederlo attivo e impegnato, dato che nelle scorse settimane vi era stata molta apprensione per le sue condizioni di salute. Era stato, infatti, lo stesso conduttore a mostrarsi su una sedia a rotelle, a causa di una cervicobrachialgia.

Si tratta di una patologia che causa un forte dolore che coinvolge in modo progressivo e talora invalidante le regioni del collo, delle spalla e del braccio sino a raggiungere le dita della mano, irradiandosi dunque a partire dai nervi del plesso brachiale.

Noi, ovviamente, auguriamo al nostro Costantino ogni bene. E di mantenere quel sorriso bellissimo che aveva da bimbo.