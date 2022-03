Robert Pattinson, il nuovo Batman fa sul serio: gli scatti non mentono | Altro che Bella di Twilight

Dopo la fine della storia d’amore con Kristen Stewart, Robert Pattinson ha trovato una nuova fidanzata: ecco chi è.

Robert Pattinson è uno degli attori hollywoodiani più celebri degli ultimi anni. Ha esordito sul grande schermo interpretando Cedric Diggory nella saga cinematografica di Harry Potter, ma è nei panni del vampiro Edward Cullen in Twilight che il britannico conosce il successo planetario.

Protagonista dei cinque film trasposizione dell’omonima saga letteraria, grazie ad essi Pattinson è diventato uno degli attori più noti al mondo ed anche uno di quelli più pagati.

Negli ultimi anni, ha preso parte anche a pellicole più “impegnative” come The Lighthouse, Le strade del male e Tenet.

Attualmente, invece, è al cinema con quello che si prospetta essere un grandissimo successo: The Batman, che vede Matt Reeves alla regia.

Nei panni del Cavaliere Oscuro, Pattinson interpreta un ruolo nuovo per lui e in diverse interviste si è detto emozionato nell’indossare il costume del Pipistrello: “È una sensazione strana, ci sono stati dei momenti durante le riprese in cui, magari mi vedevo riflesso da qualche parte, e mi chiedevo se fossi davvero io, se lo stessi facendo davvero. È un po’ folle“.

Un momento positivo dal punto di vista lavorativo, così come anche nella vita privata. L’attore britannico ha infatti ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Kristen Stewart, conosciuta sul set di Twilight – quest’ultima vestiva i panni della protagonista Bella.

Suki Waterhouse, chi è la fidanzata di Robert Pattinson

Dopo aver rotto con Kristen Stewart nel 2017, dal 2018 Robert Pattinson è fidanzato con Suki Waterhouse; modella e attrice anch’essa di origini londinesi.

La ragazza ha un ricco curriculum sul grande schermo, ma è molto impegnata anche sulle passerelle della moda.

Suki ha recitato in pellicole importanti quali The Bad Batch con Keanu Reeves e, nel 2019, in Un giorno di pioggia a New York con regista Woody Allen. Ha avuto anche un ruolo in The Divergent Series: Insurgent e in Pokémon: Detective Pikachu.

Ma oltre al cinema, la fidanzata di Robert Pattinson è molto conosciuta anche nel mondo della moda dove è rappresentata dalla prestigiosa agenzia NEXT Model Management.

Come modella ha anche posato per le copertine di diverse importanti riviste del settore come Vogue, Elle e Glamour.

Da alcune foto scattate dai paparazzi e dai fan in giro per la città, pare che Pattinson e Suki Waterhouse trascorrano diverso tempo a New York. I due vivono stabilmente a Londra, città natale di entrambi.

Leggi anche >>> Le grandi star del cinema: non è tutto oro quel che luccica, ma neanche sapone e deodorante…

Nel 2021 si sono anche susseguite diverse voci su un possibile matrimonio, salvo poi essere smentite.