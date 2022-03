Wanda Nara: il regalo di Mauro Icardi per farsi perdonare | Deve averla fatta grossa!

Wanda Nara ha postato alcune foto del super attico di Milano di Mauro Icardi. E alcuni followers l’hanno attaccata.

Wanda Nara è uno dei personaggi del mondo del calcio e non solo che fa sempre parlare di se. Non c’è giorno in cui la bella argentina non rilasci dichiarazioni, non faccia qualcosa o pubblichi un post che non la mettano in risalto.

Lo scorso inverno, le pagine del gossip sono state riempite dal quasi divorzio col marito Mauro Icardi.

Quest’ultimo reo di averla tradita con la modella China Suarez. La relazione era sull’orlo del baratro, salvo poi un ripensamento dell’ultimo minuto da parte della donna.

Ora sui social, Wanda e l’attaccante del PSG, che in campo non se la passa benissimo, appaiono più innamorati che mai; tanto che si anche vociferato di una loro intenzione di diventare ancora genitori.

E da Instagram è arrivato un attacco nei confronti dell’argentina, che farebbe riferimento proprio alla crisi avuta col marito Icardi e alle voci del divorzio poi scampato. Nei suoi post, Wanda non ha mai oscurato la sua ricchezza economica, il suo benestare e i suoi averi.

E per questo qualche followers ha spesso storto il naso arrivando anche a puntarle il dito contro.

Wanda Nara, l’attacco social per il super super attico a Milano

Wanda Nara non ha mai dimenticato Milano, città in cui viveva quando Mauro Icardi giocava nell’Inter. E per questo motivo i due hanno sempre mantenuto un appartamento nella capitale della moda.

Anche una volta che tutta la famiglia si è trasferta a Parigi, l’argentina non si è mai distaccata totalmente dall’Italia facendo la spola tra la Torre Eiffel e il Duomo con incredibile facilità.

Quello milanese è sì un appartamento, ma di extra lusso. Un super attico con tanto di piscina che affaccia su tutto lo skyline di Milano. Vista immortala a più riprese da Wanda sui social.

E proprio in un recente post in cui si trovava nella sua casa italiana, lady Icardi è stata attaccata su Instagram.

Wanda Nara ha pubblicato un breve video in cui si trova in piscina insieme al marito con la didascalia: «La vista dal mio attico di Milano». Un’uscita che non è piaciuta a un follower che le ha puntato il dito contro commentando: «Dal tuo… forse volevi dire dal suo attico…», facendo riferimento alla proprietà di Icardi.

Ma la risposta dell’argentina non è tardata ad arrivare: «È un regalo suo per me» con tanto di cuore rosso. Il calciatore del PSG avrebbe quindi “donato” il suo lussuosissimo appartamento alla moglie Wanda.