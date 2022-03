Bruno Barbieri si prende la sua rivincita | Questa volta lo chef Cannavacciuolo muto

Lo chef più stellato si scompone leggermente dal suo classico aplomb e si vendica. Non vorremmo essere nei panni di Cannavacciuolo

Chi la fa, l’aspetti! E’ qualcosa che tutti noi dovremmo tenere a mente. E probabilmente lo chef Antonino Cannavacciuolo l’avrà imparato a sue spese. Il collega Bruno Barbieri, seppur più piccolino sa farsi rispettare. Ecco cosa è successo all’interno della cucina di MasterChef.

Da poco 60enne, Bruno Barbieri ha bisogno davvero di poche presentazioni. Durante la sua carriera è stato insignito di 7 stelle Michelin, rimanendo per molti anni il cuoco italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento il maggior numero di volte.

Una formazione culinaria formatasi anche all’estero e poi, in giovane età, in diversi ristoranti stellati. Ha anche avuto l’opportunità di cucinare per Andy Warhol.

Nell’età più matura apre diversi ristoranti che hanno tutti grandi consensi. Ma lavora e vive anche per un determinato periodo in Brasile. Il suo successo internazionale lo porta anche a diventare un personaggio televisivo. Prima su canali dedicati alla cucina. Dal 2018, per Sky, è alla conduzione del format 4 Hotel, prodotto da Sky Italia.

Ma, ovviamente, il suo grande successo si deve a Masterchef. E’ lui il giudice più longevo del programma: è l’unico ad aver partecipato a tutte le dieci edizioni e nel quale è stato affiancato, negli anni, da Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugmann e Giorgio Locatelli.

La rivincita su Antonino Cannavacciuolo

Noto anche per il suo look eccentrico, per gli outfit che lo hanno fatto assurgere a un ruolo che va ben oltre quello dello chef, seppur stellato. Insomma, Bruno Barbieri è anche una icona di stile e sogna di poter cucinare, un giorno, per la regina Elisabetta e di realizzare un film sulla cucina con Johnny Depp, attore americano che apprezza molto.

In attesa di togliersi anche queste soddisfazioni, intanto, chef Bruno Barbieri si è preso la sua rivincita. E che rivincita! A farne le spese è il collega Antonino Cannavacciuolo, omone che spesso fa il burbero, ma che, in realtà, è dotato di una grande simpatica.

Cannavacciuolo spesso sfotte il collega Barbieri sulla sua altezza. Questi ha sempre sopportato le prese in giro del collega napoletano. Ma, questa volta, ha deciso di vendicarsi. Così, venendo meno al suo aplomb, si è leggermente scomposto nel suo completo di colore fucsia.

E ha dato una bella scoppola sulla nuca al collega partenopeo. E dal video, sembra proprio forte! Proprio da reality!