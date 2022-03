Elisabetta Gregoraci, l’avete mai vista ai suoi esordi? Non sembra neanche lei

Modella, showgirl e conduttrice televisiva: Elisabetta Gregoraci è considerata una delle donne più affascinanti d’Italia. Com’era prima di raggiungere la notorietà?

Elisabetta Gregoraci ha recentemente compiuto 42 anni. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale alla fine degli anni Novanta e, nel corso del tempo, si è affermata come modella, showgirl e conduttrice televisiva conquistando il pubblico con il suo immenso fascino ed il suo talento.

La showgirl, infatti, ha mosso i primi passi nel settore da giovanissima. Iniziando come modella fino al debutto in veste di attrice nel film Il cielo in una stanza.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Elisabetta Gregoraci si è avvicinata al mondo dello spettacolo facendo la modella. La showgirl è arrivata a sfilare per grandi nomi, tra cui Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Egon von Fürstenberg e Ermanno Scervino.

Nel 1999 è arrivata la svolta con il debutto come attrice nel film Il cielo in una stanza. Successivamente, ha partecipato alla trasmissione Veline e al varietà Ciao Darwin, proprio nella categoria “veline”, in uno scontro con le “intellettuali”.

In seguito, Elisabetta ha preso parte a diverse fiction trasmesse su Rai 1 e Canale 5, come Le ragazze di piazza di Spagna e Il mammo. Fino ad ottenere la conduzione della trasmissione Euro 2000 su Italia 7.

Negli ultimi tempi, la showgirl ha presentato Battiti Live, insieme ad Alan Palmieri. Ha condotto a partecipato a diverse edizioni di Made in Sud e ha recitato nei film Ammen e Via dall’Aspromonte.

Nel 2020, ha fatto parlare di sé con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, nonostante la sua presenza sia stata abbastanza breve. Elisabetta, infatti, ha abbandonato la casa di Cinecittà dopo tre mesi per rivedere il figlio, Nathan Falco.

L’esordio a Miss Italia

La carriera di Elisabetta Gregoraci ha preso il via in seguito alla sua partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia. Era il 1997 e la showgirl aveva solamente 17 anni ma aveva già capito quale strada fosse interessata ad intraprendere.

Dopo essere stata eletta Miss Calabria, la showgirl ha partecipato a Miss Italia. Nonostante la giovane età, era già molto affascinante e si mostrava a proprio agio davanti alle telecamere, con il suo sorriso raggiante.

Proprio il suo sorriso è riuscito a conquistare il pubblico e la giuria, insieme alla sua naturalezza, con un look “acqua e sapone”. Alla fine del concorso, Elisabetta si è classificata 24esima, guadagnandosi il titolo Miss Sorriso.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, come fa a tenersi così in forma? Con la colazione dei campioni “ricchi”

Nonostante non abbia vinto la gara, da quel momento in poi è stata contattata per lavorare come modella fino al suo esordio sul piccolo e grande schermo.