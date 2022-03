MacGyver, ricordate il protagonista della famosa serie anni ’80? Che Fine ha fatto oggi?

Ci ha tenuto compagnia per ben 139 episodi con il suo ingegnoso personaggio, che si tirava sempre fuori dai guai senza armi

Oggi 72enne. Ci ha fatto compagnia per innumerevoli mattine, soprattutto estive. Richard Dean Anderson per tutti noi è e sarà sempre MacGyver, l’iconico personaggio capace di tirarsi sempre fuori dai guai, elaborando invenzioni e trucchetti artigianali. Ma molto efficaci. Che fine ha fatto Richard Dean Anderson e com’è oggi?

MacGyver è una serie televisiva di avventura creata da Lee David Zlotoff e incentrata sull’omonimo personaggio, Angus MacGyver, interpretato da Richard Dean Anderson. Pensate che Anderson vinse il provino superando un’altra icona, quell’Henry Winkler, famoso in Italia come Arthur Fonzarelli, “Fonzie”, nel cult “Happy Days”.

“MacGyver” venne trasmessa negli Stati Uniti per sette stagioni, dal 1985 al 1992, e in Italia dal 1986 su Italia 1, ogni mercoledì sera in prima serata, e inserito successivamente in programmazione quotidiana nelle fasce orarie pomeridiane, dal 1988 sino al 1992. La serie televisiva è stata poi replicata più volte su vari canali, tra i quali Italia 1, Rete 4, LA7, Duel TV, AXN e Fox Retro.

Insomma, in Italia Richard Dean Anderson è famosissimo. Ed è inevitabilmente legato al ruolo di MacGyver, un agente operativo di un’Agenzia Governativa, capace di creare marchingegni e invenzioni con solo un coltellino svizzero e un nastro adesivo. Una storia dipanatasi in 139 episodi.

Nella sua carriera, comunque, Anderson, a partire dal 1997, ha interpretato anche il ruolo del Colonnello/Generale di Brigata Jonathan “Jack” O’Neill nella serie televisiva di fantascienza Stargate SG-1, basata sul film del 1994 Stargate. Nella pellicola, quel ruolo era stato affidato a Kurt Russell, l’attore che tutti conosciamo per l’iconico ruolo di Jena Plissken.

Che fine ha fatto Richard Dean Anderson?

Come detto, oggi Anderson ha 72 anni. Oltre ai due ruoli di cui abbiamo parlato, non ha fatto molto altro di memorabile nella sua carriera. Pochissimi film e diversi telefilm, ma nessuno iconico come MacGyver. Oggi Anderson ha smesso sostanzialmente da quasi 10 anni visto che il suo ultimo lavoro è del 2013.

Dopo aver avuto relazioni con le attrici Marlee Matlin, Deidre Hall, Sela Ward, Teri Hatcher e Lara Flynn Boyle, oltre che con la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Katarina Witt, dal 1996 al 2003 Richard Dean Anderson ha avuto una relazione con Apryl A. Prose, da cui il 2 agosto 1998 ha avuto una figlia, Wylie Quinn Annarose Anderson.

Nella sua vita tanti interessi sociali. E si gode la pensione. Come possiamo notare dalla foto che vi proponiamo, ha messo su più di qualche chilo. Anche se per tutti sarà sempre MacGyver.