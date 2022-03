Milly Carlucci, la tragica decisione del marito che gli ha sconvolto la vita | Non è stato facile accettarla

Milly Carlucci, la famosissima show girl ora in onda con “Il Cantante Mascherato”, riesce a conquistare tutti con i suoi programmi. Recentemente ha parlato di un’importante decisione del marito che ha influito tristemente sulla sua vita privata.

Milly rimane sempre una delle donne più importanti del piccolo schermo. Inizia la sua carriera televisiva nel 1976 come inviata di Renzo Arbore a “L’ Altra Domenica”.

Spopola in seguito, alla guida dei più celebri programmi Rai che rappresentano tutt’ora le colonne della televisione italiana. La ricordiamo a Giochi senza Frontiere, Il Festival di Sanremo, Scommettiamo che…?, Pavarotti and Friends e Fantastico.

In queste settimane è al timone del fortunatissimo show “il Cantante mascherato”, un talent-game che coinvolge il pubblico in un intrigante gioco volto a scoprire i personaggi famosi che si nascondono sotto le 12 maschere.

In studio anche quattro investigatori d’eccellenza: Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti che pongono domande in diretta per aiutare il pubblico a collezionare indizi utili “all’indagine”.

La vita privata

Camilla Patrizia Carlucci, in arte Milly, nasce a Sulmona nel 1954. Note al pubblico anche le sorelle, Anna, autrice e regista, e Gabriella, che ha intrapreso la carriera politica.

Cresce ad Udine, ma si trasferisce a Roma per ultimare gli studi classici e coltivare la sua altra grande passione: il pattinaggio artistico.

Milly Carlucci si sposa con Angelo Donati nel 1985. Dal loro matrimonio nascono Angelica nell’86 e Patrick nel ’91.

La loro relazione è sempre stata stabile anche se negli anni sono trapelate notizie di un probabile divorzio che i diretti interessati si sono affrettati a smentire, minacciando anche denunce alla polizia postale.

La triste decisione del marito

Milly, nonostante abbia voluto mantenere molta riservatezza sulla sua vita privata, ha raccontato che, negli anni, avrebbe voluto un terzo figlio.

A quel punto sarebbe stato proprio il marito ad impuntarsi, sostenendo che una nuova gravidanza, a così tanta distanza di tempo dagli altri figli, avrebbe creato una situazione di squilibrio all’interno della famiglia.

Il marito avrebbe voluto evitare di “fare i nonni al nuovo arrivato”, piuttosto che i genitori.

La conduttrice ha dichiarato di aver seguito l’idea del marito, ma ha confessato anche che questa rinuncia è stata fatta a malincuore e con qualche difficoltà.

Oggi tutto è solo un ricordo e la coppia svela che il segreto è ritagliarsi dei momenti solo per loro per confrontarsi sui figli e pensare a nuovi progetti insieme.