Miss Claudia, si mostra senza trucco e senza filtri | Una bellezza esagerata

Famosissima e apprezzatissima per “Avanti un altro”. Ormai Claudia Ruggeri è capace di conquistare tutti anche con un solo sguardo

L’abbiamo vista in intimo. Con scollature vertiginose. Ma anche con trasparenze maliziose. Da anni, ormai, è diventata un sogno erotico per molti italiani. E lei non disdegna di mostrarsi e farsi apprezzare sui social.

Parliamo, ovviamente, di Claudia Ruggeri, Miss Claudia, per tutti ormai. Ma così come l’abbiamo vista in uno dei suoi ultimi post su Instagram, beh, non l’avete mai vista…

Come dicevamo, sui social è ormai una delle figure televisive maggiormente seguite e desiderate. Per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua simpatia e la sua autoironia. Tutte qualità che Claudia Ruggeri mostra anche in televisione.

E’ diventata infatti famosissima grazie ad “Avanti un altro”, poi la sua iperattività sui social fa il resto. La fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

Claudia Ruggeri acqua e sapone

Dicevamo quindi che Instagram ormai è il suo terreno più congeniale insieme allo studio di “Avanti un altro”. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio.

Questa volta, però, ha deciso di mostrarsi in un modo molto particolare. Come in pochi, forse, l’avevano vista prima di questo post social.

E, infatti, la didascalia a commento della foto è “Acqua e sapone”. Proprio così si mostra Claudia Ruggeri. Un primo piano senza trucco.

Esattamente mentre è dentro la sala trucco di “Avanti un altro”. Gli hashtag, infatti, sono, non solo il nome della fortunata trasmissione di Bonolis e Laurenti. Ma anche backstage.

Insomma, un dietro le quinte inedito, che non ci aspettavamo di vedere. Ma Miss Claudia ci ha ormai abituati a dover tenere sempre d’occhio il suo profilo Instagram. E anche se questa volta non vediamo trasparenze, spacchi vertiginosi, scollature e completini intimi sexy, il popolo dei social apprezza moltissimo. Ormai Claudia Ruggeri è capace di conquistare tutti anche con un solo sguardo.