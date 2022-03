Riconoscete questo bimbo? Oggi è famosissimo ..la foto è datata ma l’espressione è la stessa

Sempre sorridente e autoironico, compreso in questo post dove scrive “Per qualche mese sono stato quasi carino”

“Per qualche mese sono stato quasi carino”. E’ lui stesso, nel pubblicare la foto che vi proponiamo su Instagram a scherzarci su. Del resto, la simpatia e l’autoironia non gli sono mai mancate come doti. E negli anni abbiamo imparato ad apprezzarlo anche per questo. Non avete riconosciuto questo bimbo?

Eppure, dobbiamo dire la verità, sebbene la foto sia molto datata, vi sono già diversi elementi per potersi avvicinare alla risposta giusta. Gli occhietti, innanzitutto. Ma anche il colore rossiccio dei capelli. Non avete ancora capito? Aspettiamo ancora un po’ a dirvelo, anche perché siamo sicuri che potete farcela.

Il nostro bimbo oggi ha da poco compiuto 53 anni. E riscuote un grande successo ormai da diversi anni. E’ un apprezzato conduttore radiofonico e ultimamente molto conteso nelle sue partecipazioni televisive.

Questo è un indizio bello grosso! Siamo sicuri che, una volta svelata l’identità di questo bimbo in costume da bagno al mare, vi mangerete le mani. A proposito, niente male il costumino bianco e color senape che fa pendant con i capelli!

Quasi tutti noi abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo come giurato nei talent show, dove ci mostra sempre la sua verve e la sua simpatia. Iniziò nel 2002 con “Operazione Trionfo”, passando per “Sei un mito”, “Italia’s got talent” e “Tu sì que vales”.

Beh, se non avete indovinato adesso…

Ecco chi è il bimbo misterioso

Se non ce l’avete fatta, siamo costretti a rivelarvelo. Si tratta, ovviamente, del simpaticissimo Rudy Zerbi! Eh già, ve l’avevamo detto che vi sareste mangiati le mani! Sempre sorridente e autoironico, compreso in questo post dove scrive “Per qualche mese sono stato quasi carino”. E qualcuno gli dà anche ragione.

Ma Rudy non se la prende. Sa che i problemi della vita sono altri. Solo all’età di 30 anni, infatti, scopre di essere figlio naturale del famoso conduttore Davide Mengacci. Una vicenda che, immaginiamo, può aver segnato nell’intimità il nostro Rudy. Che però non ha mai perso la voglia di divertirsi e farsi divertire.

Ovviamente, nella sua carriera, anche l’incontro con Maria De Filippi, che poi lo ha voluto come inviato o con altri ruoli in diverse edizioni di “Amici” e “Uomini e donne”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rudy Zerbi, avete mai visto la sua casa? Si nota lo zampino della moglie architetto

Gran parte dell’attività professionale di Rudy Zerbi si muove nei circuiti radiofonici. Sempre all’insegna della musica. Da ormai, circa 15 anni, è una voce perfettamente riconoscibile di “Radio Deejay”, una delle emittenti più note, apprezzate e seguite del panorama italiano.