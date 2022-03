Elisabetta Gregoraci, in prima linea | Utilizza la sua popolarità per coinvolgere i followers

Elisabetta Gregoraci, l’ex-modella, conduttrice e influencer, torna a far parlare di sé. Oggi lo fa impegnandosi attivamente per una questione che ha colpito gli animi di tutto il mondo.

La showgirl da 2 milioni di followers, sembra essersi allontanata, da qualche tempo, dal mondo dello spettacolo per impegnarsi in campagne di solidarietà e dedicarsi al suo amato figlio Nathan.

La carriera di Elisabetta Gregoraci inizia nel 1997 quando, dopo aver partecipato a Miss Italia, viene ingaggiata come modella da importantissimi nomi della moda mondiale, tra i quali Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

La carriera televisiva

Entra in punta di piedi nel mondo del piccolo schermo interpretando piccoli ruoli in film e serie televisive tra le quali ricordiamo Un medico in famiglia e Il cielo in una stanza.

Dal 2005 prende parte con ruoli più importanti a programmi di successo come Made in Sud e Battiti Live.

Recentemente l’abbiamo potuta apprezzare a fianco di Enrico Papi alla conduzione di Scherzi a Parte.

L’occasione perduta

Nel 2020, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha avuto la possibilità di reinserirsi nel mondo dello spettacolo. La Rai, infatti, aveva pensato a lei per affiancare Pino Insegno in un nuovo interessante progetto.

Il nuovo programma si sarebbe chiamato Double Song, Una via di mezzo tra un talent e un quiz musicale.

Sarebbe stata la grande occasione di Elisabetta, ma la Rai ha dichiarato che, a causa di gravi problemi di budget, il programma non sarebbe andato più in onda.

La decisione è arrivata a pochissimi giorni dalla messa in onda e ha lasciato tutti, ma soprattutto i conduttori, sbigottiti.

La vita privata

La 41enne showgirl calabrese, è conosciuta ai più soprattutto per la celebre storia con l’imprenditore Flavio Briatore iniziata nel 2006. Nella primavera del 2008 suggellano il loro amore con il matrimonio, dal quale nasce, nel 2010, il loro amatissimo figlio: Nathan Falco Briatore.

Nel dicembre del 2017, di comune accordo, comunicano la fine del loro matrimonio dopo la quale la coppia si impegna a non farsi vedere in giro al fianco di nuovi personaggi, per preservare la tranquillità di Nathan.

Nonostante la sua vita sia stata perturbata da qualche fallimento e alcune delusioni, Elisabetta Gregoraci, non si è mai persa d’animo e ha continuato la sua scalata dei “consensi sui social” diventando una delle influencer più seguite in Italia.

Il suo impegno nella tragedia umanitaria

Oggi Elisabetta ha saputo sfruttare la sua popolarità per una nobile causa. Ha usato i suoi profili social per trasmettere agli utenti un messaggio di forte solidarietà.

Nel post che ha recentemente pubblicato su Instagram, la vediamo impegnata, con altri volontari, nella raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina, vittima dell’attacco militare russo.

Leggi anche>>Elisabetta Gregoraci, “da quella volta non ci sono più riuscita” | “Mi sono messa troppa paura”

La Gregoraci invita tutti i suoi followers ad unirsi alla catena di solidarietà che sta portando avanti in prima persona ritrovandosi in un famoso Hotel di Monaco, dove l’ex modella risiede.