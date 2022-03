Flavio Montrucchio, come non lo avete mai visto | Fa impazzire le sue followers

E Alessia Mancini è davvero molto invidiata, soprattutto dal pubblico femminile. Basta leggere i commenti alla foto pubblicata

Bello lo è sempre stato. Anche quando era nella casa del Grande Fratello, Flavio Montrucchio aveva proprio quel ruolo: del belloccio, poi vincente. Negli anni ha fatto moltissima strada. E oggi, come ve lo facciamo vedere, è davvero bellissimo. Anche più del solito!

Deve la sua popolarità alla vittoria al Grande Fratello. Negli anni, però, Flavio Montrucchio è riuscito a costruirsi una professionalità di tutto rispetto. Prima come attore e poi come conduttore televisivo.

Non affatto scontato, se si pensa che tanti concorrenti di successo del Grande Fratello sono risultati delle vere e proprie meteore. Proprio lui che, nella vita, avrebbe potuto fare ben altro. Ha infatti fatto il militare volontariamente e quando è entrato nella casa più spiata d’Italia era un promotore finanziario.

Oggi 46enne, torinese doc. Nato e cresciuto nel capoluogo piemontese. La sua popolarità ha ormai oltre vent’anni. Nell’autunno 2001, infatti, partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, trasmesso da Canale 5, risultando vincitore. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Montrucchio non si culla sugli allori della vittoria al GF. Ma si rimbocca le maniche.

Studia recitazione e, nel 2002, entra nel cast della fortunata soap opera CentoVetrine, dove recita con successo e apprezzamento del pubblico fino al 2007. Non è l’unico successo per Flavio, che diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie e ottiene diverse parti, sia in teatro, che in televisione, che al cinema.

E’, per esempio, protagonista del musical Grease. Ma al cinema lo ricordiamo anche con “Una donna per amica”. E in televisione con la serie diretta da Cinzia TH Torrini, “Donna detective”, che va in onda dal 2007 al 2010.

Bello come non mai

Dall’11 ottobre 2003 è sposato con la conduttrice televisiva e showgirl Alessia Mancini, dalla quale ha avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Una coppia, quindi, nata proprio negli ambienti televisivi, dopo la vittoria di Flavio del Grande Fratello e il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

E Alessia Mancini è davvero molto invidiata, soprattutto dal pubblico femminile. Basta leggere i commenti alla foto pubblicata da Flavio Montrucchio su Instagram. Con tante donne molto interessate al protagonista.

“È stato un lavoro impegnativo ma la nave è tornata in porto e possiamo finalmente sbarcare. Il mare da sempre è sinonimo di libertà, oggi più che mai assume un valore ancor più grande che ci fa sentire dei privilegiati” scrive lui poeticamente.

Le followers donne vanno in visibilio. Con l’ultima foto a bordo di un’imbarcazione, cappotto blu, sguardo intenso e il tramonto alle spalle. Ma lui ha occhi solo per Alessia Mancini. E pensieri solo per il lavoro.

Nell’ultimo biennio diventa un volto noto di Real Time, con la conduzione di cinque trasmissioni: “Primo appuntamento”, “Bake Off Italia – All Stars Battle”, “Junior Bake Off Italia”, “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto” e “Primo appuntamento Crociera”.