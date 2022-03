Maria Grazia Cucinotta, come non l’avete mai vista: sembra Kim Kardashian | Outfit total pink, pazzesco

Un look davvero molto audace per la grande attrice siciliana. Ma lei può permetterselo. Anche a 53 anni

Una delle donne italiane più belle. Apprezzata in tutto il mondo, anche per la sua straordinaria bravura recitativa. Stiamo parlando di Maria Grazia Cucinotta. Ne abbiamo sempre ammirato l’avvenenza. Ma così non l’avevamo davvero mai vista!

Pensare che sia ancora così bella e desiderata, anche oggi che ha 53 anni ci fa capire la sua grandezza: è una delle interpreti italiane più note e apprezzate all’estero.

Siciliana doc, è nata a Messina. Ma dalla natia Sicilia ha spiccato il volo, interpretando alcune pellicole che sono e resteranno nella storia del cinema italiano e mondiale.

Nella sua carriera, infatti, una lunga sfilza di film di successo. Solo alcuni titoli: “Maria Maddalena” (2000), “Il rito” (2011), “La moglie del sarto” (2012), “La verità” (2017) e “American Night” (2021). Ma, ovviamente, è conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga “007 Il mondo non basta”.

Il primo, in particolare, è un film iconico. Siamo nel 1994 e la pellicola è diretta dal regista britannico Michael Radford, conosciuto anche per “Il mercante di Venezia” e “Un colpo perfetto”. Ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia), dello scrittore cileno Antonio Skármeta.

Film iconico anche perché si tratta dell’ultima interpretazione per l’attore napoletano Massimo Troisi, morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese.

“Sono proprio innamorato, perché io me la sono vista li davanti, la guardavo e non mi usciva neanche una parola […] La guardavo e mi innamoravo”. Frasi celebri, immortali, quelle pronunciate nella pellicola da Troisi.

Maria Grazia Cucinotta come non l’avete mai vista

“La parte divertente del mio lavoro è la trasformazione per diventare chi non sei…grazie al mio fantastico team” scrive sul proprio profilo Instagram. E, in effetti, il suo cambiamento è radicale.

L’abbiamo vista vestita da siciliana doc. Oppure con abiti più tradizionali: il sempreverde tailleur. Ma ha anche posato spesso in intimo. Ma così, davvero, non l’avevamo mai vista.

Nell’ultimo post su Instagram, infatti, la bella Maria Grazia è adagiata su un divanetto di colore giallo con la scritta rosa alle sue spalle “Salva tu alma”.

Una scritta che fa pendant con il suo outfit incredibile. Una tutina di colore rosa sgargiante, molto attillata e con qualche sfrangiatura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Grazia Cucinotta: “Il produttore Harvey Weinstein con me si è comportato in maniera corretta”

Un look davvero molto audace per la grande attrice siciliana. Degno di Kim Kardashian. Ma lei può permetterselo. Anche a 53 anni.