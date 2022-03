Patrizia Pellegrino, il dramma che l’ha segnata per il resto della sua vita | Troppa sofferenza

Il mondo dello spettacolo e della televisione italiana è caratterizzato da tanti protagonisti che negli anni hanno valorizzato un intero settore. Fra questi, qualcuno ha però dovuto affrontare momenti davvero complicati.

In Italia ci sono tantissimi personaggi che grazie alla televisione sono emersi e che allo stesso piccolo schermo hanno dato tantissimo contributo per rendere un mondo tanto apprezzato ancora migliore e più amato.

Fra questi volti noti, non si può fare a meno di nominare Patrizia Pellegrino. Nata a Napoli il 28 luglio 1962, ha svolto diversi ruoli nell’arco della sua carriera. Si è fatta conoscere come attrice, ma anche cantante, showgirl e conduttrice.

Ha avuto quattro figli dall’ex marito Pietro Antisari Vittori. Nel 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, dal quale si è poi separata nel 2013. Tornando alla sua carriera, comunque, fa il suo debutto al cinema nel 1981.

Passa presto in televisione ed in particolare come protagonista di una fiction di successo. Viene poi lanciata da Corrado come cantante. Ha reso molto bene anche in qualità di presentatrice tv.

Dalla fine degli anni ’80 si è dedicata maggiormente al teatro. Partecipa nel 2004 al reality show L’isola dei famosi. Attualmente lavora ancora nel mondo del teatro; è un’attrice ed anche una produttrice cinematografica.

Patrizia Pellegrino, il dolore immenso: “Non c’è stato niente da fare”

Patrizia Pellegrino, una carriera piena di soddisfazioni. E’ ancora così, anche se si occupa principalmente di teatro ed è sparita un po’ dalla luce dei riflettori. In ogni caso, spesso è tornata in televisione.

E’ stata protagonista in qualche intervista dove ha parlato della sua straordinaria carriera e della sua vita in generale. Così è andata anche nel marzo del 2020, in una puntata del programma televisivo “Vieni da me”.

Caterina Balivo, conduttrice, l’ha intervistata, e la Pellegrino si è aperta davanti al pubblico ed ai telespettatori su un argomento molto delicato per lei e che riguarda il suo passato.

Ha infatti raccontato di aver perso uno dei suoi quattro figli, il suo primogenito Riccardo, dopo circa sei giorni dalla nascita. Un evento a dir poco tragico, che l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha raccontato nel minimo dettaglio.

Dopo aver avuto le doglie all’ottavo mese di gravidanza, era pronta a partorire. Purtroppo, però, pare che sia stata letteralmente abbandonata dal suo dottore perché nel frattempo si era recato a Firenze per operare un’altra persona.

E così la nascita del bambino viene immediatamente troncata. La Pellegrino ha infatti svelato che il piccolo non ce l’ha fatta a causa di tutte quelle ore di sofferenza dentro e fuori il corpo della donna.

Un episodio che ha decisamente segnato la vita della famosa conduttrice televisiva, che infatti ha ammesso che il “suo” Riccardo è l’angelo custode più grande per lei, quello che gli sta più vicino.