Andrea Delogu, non si arrende | Dopo la “botta” con Francesco Montanari ecco come si tiene in forma

Nel salotto di “Verissimo” con Silvia Toffanin ha ammesso: “È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma”

Lei quest’anno compirà 40 anni. Ma il suo fidanzato è giovanissimo! E’ stata la stessa Andrea Delogu a fare una clamorosa rivelazione nel salotto di “Verissimo” al microfono di Silvia Toffanin. Assolutamente incredibile, ascoltate!

Di origini sarde, oggi Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”.

Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta molto alla sua interiorità, alla sua qualità intellettuale. E così la troviamo commentatrice e giurata in svariati programmi. Da “Sanremo Giovani” all’Eurovision. Ha condotto anche il Premio Campiello e “La Vita in diretta Estate”.

Insomma, la carriera di Andrea è in ascesa. E tutto questo è una “favola” per come tutto iniziò. Andrea Delogu l’ha raccontato in un romanzo di enorme successo, “La collina”, uscito nel 2014.

Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. “La collina” è proprio quella di San Patrignano. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Tuttavia, Andrea Delogu non ha mai colpevolizzato i suoi genitori e le loro debolezze. “Con la droga hanno colmato dei vuoti” ha detto in un’intervista. Ma continua a voler loro bene. Come una figlia dovrebbe fare.

Un fidanzato giovanissimo!

Non una vita semplice, dunque, quella di Andrea. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”.

Dopo anni, la stessa “Andrea la rossa”, come si fa chiamare su Instagram, ha svelato i motivi della fine del rapporto: “Diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza” ha detto.

Ma col tempo, le cose sarebbero cambiate: “Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro. Ci siamo accorti di adorarci senza più amarci”.

E’ solo uno dei traumi vissuti dalla bella Andrea. A marzo 2016, Andrea ha raccontato la sua esperienza con la dislessia e come sia riuscita a superarla grazie alla tecnologia in una conferenza al TEDx di Caserta.

Adesso, però, sembra aver finalmente trovato una sua stabilità. Prima la nuova abitazione romana e adesso una nuova relazione con il modello Luigi Bruno.

Anche se lui è giovanissimo! E’ stata la stessa Andrea a rivelare l’età, con un filo di autoironia: 23 anni. E la stessa Silvia Toffanin non ha potuto non sottolineare la differenza. Ma Andrea sembra proprio convinta: “È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma”. E come darle torto!