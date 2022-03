Costantino della Gherardesca, la notizia bomba arriva quando meno se lo aspetta | L’agitazione è palpabile

Guardate come è apparso il nobile prestato alla televisione in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo social

Nella sua vita e nella sua carriera ci ha abituato a trasformazioni fisiche importanti. Come per esempio un sensibile dimagrimento. Ma questa volta Costantino della Gherardesca è irriconoscibile. Guardate come appare in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram.

Lo conosciamo a partire dagli anni 2000, quando entra nel mondo dello spettacolo. Lo ricordiamo soprattutto come opinionista, in particolare nei diversi programmi ideati e condotti da Piero Chiambretti. Laureato in Filosofia, ha da poco compiuto 45 anni.

Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza della Gherardesca, pur discendendo solo per via materna dalla famiglia aristocratica toscana, porta il cognome della madre perché riconosciuto solo all’età di 5 anni dal padre, il cui cognome aggiungerà successivamente.

Negli anni ha partecipato, con diversi ruoli, ad alcuni talent e reality show. A “The Voice of Italy”, nel 2018, a “Ballando con le stelle” come concorrente nel 2020, a “Il cantante mascherato”, come giurato, nel 2021.

Irriconoscibile su Instagram

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Costantino della Gherardesca è davvero irriconoscibile! Fortunatamente, però, non c’entra nulla la cervicobrachialgia da cui è afflitto e che gli crea non pochi problemi alla schiena.

Il nobile prestato alla televisione appare con una maschera di bellezza e due cetrioli sugli occhi. E lo fa per fare “pubblicità”.

Ecco il suo messaggio: “Il 10 marzo é una data importantissima nella storia dei media, nel 1876 fu fatta la prima telefonata, nel 1940 (sotto il segno dei pesci) nacque Chuck Norris, la letteratura subì una rivoluzione con la prima di “Buffy l’Ammazzavampiri” nel 1997 ma soprattutto giovedì prossimo @pechinoexpress ripartirà su @skyitalia e @nowtvit” scrive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino della Gherardesca (@costantinodellagherardesca)

Dal 2013, infatti, conduce la fortunata trasmissione Pechino Express, una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso di circa 8.000 km per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni, con alcuni missioni da portare a compimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il peggioramento improvviso di Costantino della Gherardesca | La malattia lo ha ridotto in carrozzina

Dopo otto edizioni trasmesse su Rai 2, il 21 luglio 2020 viene ufficializzato il passaggio del reality su Sky Uno. Oltre a “Pechino Express”, proprio recentemente Costantino della Gherardesca ha iniziato la propria avventura alla conduzione di “Quattro matrimoni”, sempre su Sky Uno.