Katia Follesa, la rivelazione sconvolgente fatta sui social | La famiglia si allarga?

Il grande pubblico ha da poco potuto apprezzare la simpaticissima Katia Follesa durante il nuovo show della Hunzicher, Michelle Impossible. Nessuno, però, poteva immaginare quello che avrebbe svelato ai suoi followers appena pochi giorni dopo la messa in onda del programma.

Katia ha anche colto l’occasione della partecipazione al fortunato show di Canale5 per rispolverare le vincenti gag con la sua storica amica e compagna Valeria Graci. Chi non ricorda la coppia delle improbabili Miss!

La Carriera televisiva e cinematografica

Katia Follesa è conosciuta ai più dal 2000 quando, grazie anche ad una grande gavetta nel mondo della recitazione, “sfonda” insieme alla sua amica Valeria con il duo comico più richiesto di quegli anni. Ricordiamo quindi la geniale parodia del talk show Uomini e Donne lanciata da Zelig proprio in quel periodo.

Da quel momento la sua carriera sembra essere in discesa e l’attrice viene richiesta in quasi tutti i programmi comici della televisione italiana. Propone i suoi sketch in Zelig Circus e Buona la prima, ma la ritroviamo anche come conduttrice alla guida di programmi come Zelig One, Zelig Of, Pucci Big Show, Quanto manca, e nelle vesti di golosa giudice in Junior Bake Off e Cake star.

Ovviamente le sue capacità artistiche vengono apprezzate anche da numerosi registi che la ingaggiano in molti film di successo. Ricordiamo tra questi: Uno di troppo, Vacanze di Natale a Cortina e Benvenuti al Nord.

Il suo ultimo straordinario successo lo raggiunge grazie alla partecipazione alla prima edizione di LOL-chi ride è fuori. La sua travolgente simpatia, unita alla grande professionalità, la portano fino alla fine del programma e la fanno uscire da “vincitrice morale” solo dopo le performance del comico napoletano Ciro Pariello.

Vita privata

Katiuscia Follesa, in arte Katia, è nata a Giussano nel 1976. La sua vita privata si unisce, in un certo senso, con quella televisiva quando nel 1996 conosce il suo futuro compagno Angelo Pisani, anche lui comico di Zelig nel gruppo “Pali e dispari”.

I due si fidanzano nel 2006 e dalla loro relazione nasce la figlia Agata nel 2011 che ultimamente sembra voler seguire le orme artistiche di mamma e papà. Possiamo infatti apprezzare l’intera famiglia nella divertente serie televisiva di discovery+ Social Family – Stories di Famiglia.

L’inaspettato annuncio di Katia

In questi ultimi giorni Katia ha voluto stupire tutti i suoi fan con una “rivelazione” fatta in esclusiva sui suoi social.

L’attrice ha postato una immagine di lei con in mano un delizioso maglioncino baby, rosa. La foto sembra lasciare poco all’immaginazione, la famiglia si allargherà?

In effetti Katia ci tiene a voler comunicare la notizia prima che la stampa la possa precedere. Ma non è tutto come sembra. Si tratta di un altra gag della straripante comica!

La Follesa infatti precisa, dopo attimi di suspance, che il golfino non è un precoce acquisto per un nuovo arrivo, bensì il risultato di un errata programmazione della lavatrice che ha infeltrito la lana del suo indumento!!!