Martina Stella, quello che ha fatto ha lasciato tutti a bocca aperta | Nessuno poteva immaginarlo

La commovente storia dell’artista toscana, che non dimentica le proprie origini, anche ora che è una delle attrici più affermate del panorama italiano

La grandezza emotiva e umana si concretizza quando, nonostante il successo crescente si riesca sempre a rimanere se stessi. E a ricordarsi delle proprie origini, dei propri affetti. E Martina Stella, una delle attrici più importanti del panorama italiano, ha dimostrato di avere questa grandezza.

37enne toscana, nativa di Impruneta, il suo esordio è uno dei più sensazionali della storia del cinema italiano. A soli 16 anni, infatti, recita ne “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Siamo nel 2001 e il successo del film è notorio a tutti.

Dopo quell’esordio clamoroso, ha la fortuna di recitare con grandi registi: nel 2002, infatti, è nel cast di “Amnèsia” di Gabriele Salvatores e in diverse occasioni con Carlo Vanzina ed Enrico Vanzina: “Un’estate ai Caraibi” (2009), “Sapore di te” (2014), “Lockdown all’italiana” (2020).

Per lei anche un cameo nella lunga saga della banda di Danny Ocean, interpretato da George Clooney e, in particolare, “Ocean’s Twelve”, regia di Steven Soderbergh (2004).

Prende parte come concorrente alla dodicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dove si classifica al terzo posto.

Non dimentica la famiglia

Passando all’aspetto personale e sentimentale, ha avuto relazioni con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani. Dal 2011 al 2014 ha avuto una relazione con Gabriele Gregorini, con il quale ha avuto una figlia.

Nel febbraio 2015 rende pubblica la relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, con cui si sposa il 3 settembre 2016 e con il quale ha un figlio Leonardo, nato il 5 novembre 2021.

Ma la storia che vogliamo raccontarvi riguarda un altro tipo di famiglia: la sua famiglia originaria. I suoi genitori. Martina Stella infatti è figlia di un impiegato al casello della società Autostrade e di Bianca una ballerina sia di danza classica che di danza moderna. I genitori si separarono quando aveva 15 anni.

Una famiglia che non ha vissuto nell’oro, come ha dichiarato la stessa Martina Stella. E l’attrice toscana ha anche affermato che dopo il successo de “L’ultimo bacio” ha pensato di aiutare economicamente i genitori con gli introiti avuti per il film di Muccino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Martina Stella: vacanza romantica con il suo nuovo amore

Continua, tuttora, a essere un sostegno per la sua famiglia. Ecco, allora la grandezza morale dell’artista, che non dimentica le proprie origini. Anche ora che è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano.