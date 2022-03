Giulia De Lellis si spoglia sui social | La sorpresa che fa impazzire i fans

L’influencer si mette a nudo sui social nella Giornata della donna: negli scatti solo un paio di tacchi che diventa quasi difficile notare.

In occasione della Giornata internazionale della donna, Giulia De Lellis ha deciso di mettersi a nudo condividendo gli scatti sul suo profilo Instagram.

L’influencer ne ha approfittato per mostrare anche il frutto della sua ultima collaborazione: un paio di scarpe tacco 10 realizzate con il brand Ilio Smeraldo. Le scarpe rosse sono certamente molto eleganti ma passano in secondo piano in confronto alla sensualità di Giulia.

Il successo con Uomini & Donne

Dopo aver raggiunto la notorietà partecipando alla trasmissione Uomini & Donne, Giulia De Lellis è entrata nella casa del Grande Fratello VIP. Nel 2018, è diventata testimonial di diverse campagne pubblicitarie, tra le quali Maybelline e Blumarine.

L’anno successivo ha pubblicato il suo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” scritto insieme a Stella Pulpo. La storia si basa sulla sua rottura con Andrea Damante. I due si sono conosciuti durante Uomini & Donne e sono stati insieme per 4 anni prima di lasciarsi definitivamente.

Il libro della De Lellis ha riscosso un ottimo successo vendendo oltre 100mila copie in pochi mesi. Alla fine del 2018 è stato riconosciuto come libro più venduto su Amazon.

Lo scorso anno, l’influencer è stata selezionata come conduttrice della prima edizione italiana di Love Island. Successivamente, ha preso parte anche allo spin-off del reality Love Island: Reunion.

L’influencer sorprende i followers

Per celebrare l’8 marzo, Giulia De Lellis ha deciso di condividere una dedica “Alle Donne” sui social, esprimendo il proprio entusiasmo per il suo ultimo progetto.

Il post è stato bombardato di like e commenti da parte degli utenti di Instagram, soprattutto per le foto condivise dall’influencer che ha voluto esaltare il suo corpo senza veli. Oltre al sue forme, ciò che risalta è il suo sorriso emozionato.

“Non poteva esserci giorno migliore per condividere con voi questa meravigliosa collaborazione!” ha commentato Giulia, in riferimento alle scarpe che presto saranno disponibili sia online che nei negozi.

L’influencer ha spiegato di aver realizzato le scarpe che ha sempre sognato, fin da quando era bambina. Semplici ed eleganti. Ha poi proseguito aggiungendo: “Spero possano farvi sentire sempre forti, sexy e comodamente a vostro agio“.