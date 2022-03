Maluma, dopo la drastica decisione è quasi irriconoscibile: le fans sono sconvolte

La sua bravura canora, unita ai tratti latini, infatti, è un mix irresistibile. E così, anche sui social è seguitissimo e apprezzatissimo

E’ uno dei quegli artisti in enorme ascesa di successo. Una vera star internazionale ormai, che ha rapito tutti non solo grazie alle sue capacità canore, ma anche grazie al suo fascino. Maluma è infatti amatissimo dalle donne. E anche con questo nuovo look raccoglie consensi sul web.

Pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias, Maluma ha compiuto 28 anni da qualche settimana: cantautore e personaggio televisivo colombiano che, nonostante la giovane età, è ormai una certezza della musica, non solo latina, ma anche internazionale.

Stiamo parlando infatti di uno degli artisti in maggiore ascesa nel genere del reggaeton, che negli ultimi anni è diventato il preferito delle nuove generazioni.

Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana urban.

Come dicevamo, nonostante la giovane età, Maluma è una celebrità da oltre un decennio ormai. In Colombia diventa famosissimo già nel 2011, con i singoli “Farandulera” e “Obsesión”, raccolti nell’album di debutto, Magia (2012).

Ma la sua carriera spicca il volo qualche anno dopo, nel 2014, grazie ai brani “La Temperatura” e “Carnaval”, con cui diventa famoso nel resto dell’America Latina, confermato dal secondo album in studio, “Pretty Boy”, “Dirty Boy”, che è entrato al primo posto nella classifica di album latini di Billboard, e da cui sono stati estratti “Borró Cassette”, “El Perdedor” e “Sin contrato”.

Il nuovo look infiamma i social

Insomma, la sua stella è in grande ascesa. E, infatti, negli anni, collabora con artisti del calibro di Ricky Martin, ma anche Shakira, con le hit “Chantaje” e “Clandestino”. E, più recentemente, nel 2022, persino con Jennifer Lopez. Il successo, quindi, travalica i confini dell’America Latina e diventa internazionale.

Con il terzo album del 2018 ottiene il Latin Grammy Award nella categoria “Best Contemporary Pop Vocal Album”. Nello stesso anno viene conferito a Maluma il “Extraordinary Evolution Award” ai Latin American Music Awards per il successo conseguito dall’inizio della sua carriera, e nel 2019 ASCAP gli assegna il premio “Songwriter of the Year” per i suoi contributi nella musica latino-americana.

Un successo musicale che, ovviamente, lo ha reso una celebrità televisiva, in patria, ma, in generale, in tutta l’America Latina. Il suo nome artistico Maluma, è una combinazione delle prime due lettere del nome di sua madre Marlli, il padre Luis e sua sorella Manuela.

Questo lo rende anche un giovane molto ambito dalle donne. La sua bravura canora, unita ai tratti latini, infatti, è un mix irresistibile. E così, anche sui social è seguitissimo e apprezzatissimo.

E anche quando sperimenta nel look, le fan vanno in visibilio. Infatti, anche ora che ha abbandonato i suoi capelli nero corvino per un eccentrico biondo platino, le sue followers su Instagram impazziscono.