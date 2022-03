Michelle Hunziker, trova finalmente conforto in un altro | “Nessuno mi abbraccia così”

Ecco con chi si è mostrata la bella conduttrice svizzera. La fine della relazione con Tomaso Trussardi sembra essere alle spalle…

La fine del rapporto con Tomaso Trussardi è alle spalle? Non lo sappiamo. Non abbiamo la presunzione di entrare nella testa e nel cuore di Michelle Hunziker. Ma siamo felici di vedere ciò che ci mostra sui social. La bella conduttrice, infatti, sembra aver trovato la pace e la serenità che merita.

Di nazionalità svizzera, da poche settimane 45enne, ha iniziato la sua carriera come modella. Da sempre lavora nella televisione italiana. Pur non avendo mai perso la popolarità anche in madrepatria.

Nel settembre 2012 la rivista svizzera Bilanz colloca Hunziker al primo posto nella lista delle donne più pagate di Svizzera e al sesto tra i più pagati in assoluto, con un reddito di 8,2 milioni di euro all’anno.

Ben presto, infatti, si è affermata nella televisione italiana come conduttrice. Trova il successo conducendo la trasmissione “Colpo di fulmine”. Siamo nel 1994. Negli anni conduce “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima”, “Striscia la notizia”, oltre al “Festivalbar 2002” e “Festivalbar 2003”.

Recentemente Il 16 e 23 febbraio 2022 torna su Canale 5 con “Michelle Impossible”, programma autocelebrativo per ripercorrere la sua carriera tra televisione e vita privata. Tra i tanti amici chiamati a condividere il palco con lei, c’è stato l’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale non appariva in tv da 20 anni.

Per anni infatti è stata legata al celebre cantante Eros Ramazzotti. Dalla loro unione è nata anche Aurora. Per anni, poi, la nostra Michelle è rimasta legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonimo e famosissimo brand di alta moda. Ma grande appassionato di autovetture.

Michelle Hunziker nel 2017 ricevette in regalo dal marito Tomaso Trussardi una Porsche 911 molto speciale, infatti è di colore rosa. Recentemente, ne abbiamo parlato, i due hanno deciso di dividersi. La fine di una bellissima storia d’amore.

“Pochi mi abbracciano così”

Recentemente Michelle Hunziker ha pubblicato un post tramite il suo seguitissimo profilo Instagram. Lì spesso ci aggiorna sulle sue evoluzioni professionali. Ma altrettanto spesso fa vedere scene di vita vera. Magari insieme alla figlia, Aurora. Le due, infatti, sono molto unite.

E anche con “lui” sembra molto unita. “Pochi mi abbracciano così” a commento della foto pubblicata su Instagram.

Michelle, infatti, è avvinghiata in un abbraccio molto tenero. Con chi? Ma con un bellissimo cagnolino, che indossa una magliettina di colore blu.

Dal nome Odino, ha anche un suo profilo Instagram personale. Insomma, la fine della relazione con Tomaso Trussardi sembra essere alle spalle…