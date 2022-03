Orietta Berti, deve rinunciare al sostegno del marito Osvaldo | Le sue condizioni sono preoccupanti

E’ il compagno di una vita. E ci è sempre stato. Condividendo gioie e dolori. Da un po’ di tempo, però, non sta più molto bene

Osvaldo è il grande amore di Orietta Berti. Una vita sempre con lo stesso uomo. Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini (1943). La coppia ha due figli: Omar (1975) e Otis (1980).

Osvaldo l’ha sempre supportata. E l’ha sempre accompagnata in ogni sua apparizione o successo. Ma da tempo soffre profondamente per alcuni problemi fisici. E, quindi, si è dovuto defilare.

Sempre sorridente, con l’aria un po’ svampita. Ma i problemi che affliggono l’amato Osvaldo la stanno facendo preoccupare. Tutto si è complicato ulteriormente nel periodo della pandemia da Covid-19. Oggi 78enne, vista la sua verve non si direbbe che la nostra Orietta porta dentro di sé questo tipo di preoccupazione per il marito.

La sua carriera inizia negli anni ’60 con la musica leggera italiana. Nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. Un successo non solo nazionale, ma che l’ha spinta a diventare molto celebre in diverse nazioni: dall’Europa all’America Latina.

La sua “Finché la barca va” è una canzone che chiunque ha canticchiato o fischiettato almeno una volta nella vita. Un talento, una musica e un percorso senza tempo. Che negli ultimi mesi è diventato noto anche ai più giovani.

L’11 giugno 2021, infatti, viene pubblicato il singolo “Mille”, cantato con Fedez e Achille Lauro, che si rivelerà essere uno dei tormentoni dell’estate: grazie a questa collaborazione, infatti, Orietta torna in cima alle classifiche FIMI e vince il premio omonimo ai Power Hits Estate.

I problemi di salute di Osvaldo

Una delle cantanti più apprezzate della storia italiana. Capace di ritagliarsi un ruolo importante anche come personaggio televisivo. La musica infatti non è l’unico motivo per cui è famosa, essendosi, negli anni, conquistata uno spazio crescente in televisione.

Recentemente l’abbiamo vista impegnata in “The Voice Senior” e come ospite fisso al Festival di Sanremo 2022 appena concluso. Ma la sua presenza in tv non è stata legata, in generale, ad aspetti musicali. Ma anche a commento di fatti di attualità.

In ogni sua apparizione televisiva, Orietta Berti è sempre stata accompagnata dal marito Osvaldo. Sempre dietro le quinte, lui ha condiviso gioie e dolori della donna di una vita intera. Da un po’ di tempo, però, Osvaldo non riesce a essere più così presente come in passato. E, soprattutto, come vorrebbe.

L’uomo, infatti, negli ultimi anni ha subito ben nove operazioni agli occhi. Come ha dichiarato la stessa Orietta Berti in una intervista televisiva: “E ancora autosufficiente ma spesso gli fanno male gli occhi, soprattutto di fronte alle luci della Tv” ha detto ancora. Motivo per il quale, spesso, Osvaldo deve a malincuore lasciare sola Orietta.