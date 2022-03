Rudy Zerbi, aggredito in casa | Senza pietà per ottenere ciò che vuole – FOTO

E’ stato lo stesso Rudy Zerbi a pubblicare la foto di quanto accaduto. Ecco la foto verità su ciò che è successo

Foto verità. Rudy Zerbi ha non pochi problemi in casa. Almeno tre. Proprio recentemente il nostro apprezzato volto televisivo ha pubblicato una foto per documentare cosa gli è successo in casa. E cosa, verosimilmente, gli potrebbe succedere nuovamente.

Lui che è uno dei personaggi più amati dagli italiani, soprattutto da quando l’hanno conosciuto, negli ultimi anni. Sempre sorridente. Quasi tutti noi, infatti, abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo come giurato nei talent show, dove ci mostra sempre la sua verve e la sua simpatia. Iniziò nel 2002 con “Operazione Trionfo”, passando per “Sei un mito”, “Italia’s got talent” e “Tu sì que vales”.

Ma importante, nella sua carriera, anche l’incontro con Maria De Filippi, che poi lo ha voluto come inviato o con altri ruoli in diverse edizioni di “Amici” e “Uomini e donne”. Gran parte dell’attività professionale di Rudy Zerbi si muove nei circuiti radiofonici. Sempre all’insegna della musica. Da ormai, circa 15 anni, è una voce perfettamente riconoscibile di “Radio Deejay”, una delle emittenti più note, apprezzate e seguite del panorama italiano.

Il nostro Rudy riscuote un grande successo ormai da diversi anni. E’ un apprezzato conduttore radiofonico e ultimamente molto conteso nelle sue partecipazioni televisive.

Problemi in casa

Eppure, nella vita di Rudy Zerbi non sono di certo mancate anche le vicende segnanti. Solo all’età di 30 anni scopre di essere figlio naturale del famoso conduttore Davide Mengacci. Una vicenda che, immaginiamo, può aver segnato nell’intimità il nostro Rudy.

Ma lui ha sempre tirato dritto. Con il sorriso. Con la voglia di divertirsi e farci divertire. Oltre che in televisione e in radio, Rudy è infatti molto attivo anche sui social network. Instagram, in particolare. Dove è seguitissimo, visto il successo riscosso negli ultimi anni.

E proprio tramite il suoi profilo ufficiale spesso ci aggiorna sulle sue evoluzioni professionali. Ma, soprattutto, ci fa divertire con la solita autoironia.

E’ il caso di uno degli ultimi scatti pubblicati: “Foto verità: Kit Cat che prova a saltarmi in braccio perchè vuole stare con Paco e Snack” scrive a corredo. E infatti vediamo il nostro Rudy in casa, circondato dai suoi tre amichetti: un cagnolino, un coniglietto e un gattino.

Regge il cagnolino e il coniglietto ciascuno in un braccio, mentre il gattino, con l’agilità e la furbizia di un felino, prova a ottenere ciò che vuole. Attenzione Rudy! I gatti sanno essere davvero spietati!