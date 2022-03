Un posto al sole, Luca Turco ve lo ricordati quando ha iniziato la soap? Era poco più di un bambino

I fedelissimi di “Un posto al sole” conoscono certamente Luca Turco, l’attore che veste i panni di Niko Poggi. Lui rappresenta certamente uno dei fedelissimi della soap, dove è approdato quando era solo un bambino.

Non sono pochi gli attori che si ritrovano su un set quasi per caso quando sono solo dei bambini, magari semplicemente perché hanno accompagnato qualcuno a un provino e hanno suscitato l’occasione dei selezionatori. A volte, però, quello che sembrava essere partito quasi per gioco si è rivelato un trampolino di lancio per una carriera di successo.

Gli esempi non mancano e sono numerosi anche in Italia. Tra questi possiamo certamente Luca Turco, approdato sul set di “Un posto al sole” quando aveva solo nove anni.

Il suo destino in un primo momento sembrava essere decisamente diverso, ma sono state proprio le sue doti a cambiare la sua sorte. Il piccolo, infatti, avrebbe dovuto restare nella soap solo per un breve periodo. Ora, però, il suo è uno dei personaggi più importanti.

Luca Turco è arrivato a “Un posto al sole” quando era solo un bambino: oggi il suo ruolo è centrale

In un primo momento Luca aveva sostenuto il provino per la squadra, serie ambientata a Napoli, in onda sulla Rai, su volere dei suoi genitori. La popolarità è però arrivata grazie a “Un posto al sole“, dove è presente ormai da più di vent’anni.

Inizialmente il suo ruolo, quello di Nikolin Reka, bambino albanese adottato dai Poggi, era solo marginale nella storia. Si trattava, però, di un escamotage degli autori per permettergli di conciliare gli impegni sul set con quelli scolastici.

Oggi, invece, il suo personaggio è ormai cresciuto e sta per compiere il grande passo. Niko, infatti, è vicino alle nozze con Susanna.

L’attore è legato alla soap anche per un altro motivo tutt’altro che di poco conto. Qui ha conosciuto quello che è tuttora il suo grande amore, Giorgia Gianetiempo (anche lei arrivata bambina nella fiction), alias Rossella. I due sono legati ormai da quattro anni e convivono.

LEGGI ANCHE >>> Serena Rossi, la Carmen di “Un posto al sole” ha spiccato il volo e ci parla del futuro, del Napoli… e di Almodovar

Sul lavoro Luca sembra avere decisamente le idee chiare. Se questa esperienza dovesse interrompersi vorrebbe infatti mettersi alla prova in una veste inedita, quella di regista.