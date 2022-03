Diego Armando Maradona, definito un fuoriclasse anche a letto | A dirlo una famosa showgirl italiana

I due si conobbero a una festa nel 1991. Ma poi si vollero rivedere diverse volte. Ecco il racconto di quella storia segreta

Lei è una affermata e apprezzata donna della televisione, che, ancora oggi, fa girare la testa a molti. Lui è stato probabilmente il calciatore più forte di tutti i tempi. Si sono conosciuti, e anche molto bene. Ecco la rivelazione-choc di cui pochi erano a conoscenza.

Originaria di Potenza, oggi 56enne, non teme infatti il confronto con le donne più giovani. E continua a mostrarsi in intimo, in costume, con la sua generosa scollatura.

Nota dal grande pubblico da circa 30 anni. Ha sempre fatto parlare di sé. Negli anni, infatti, ha partecipato a diversi reality, come “L’isola dei famosi 2”, il “Grande Fratello Vip 2” e come ospite a “Ciao Darwin” e “La pupa e il secchione”.

Ma fa discutere di sé da molto prima. Fin da quel 17 giugno 1998 quando, dopo 5 anni di fidanzamento, sposa un famosissimo giornalista, storico corrispondente Rai da Londra.

In quel periodo, lui, era molto famoso in Italia è stimato da tutti, non solo nel mondo giornalistico. Il matrimonio fu raccontato sulle testate di tutto il mondo e destò grande scalpore, per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33.

I due resteranno insieme fino al luglio 2000, ossia con la morte di Paternostro. Parliamo, ovviamente, di Carmen Di Pietro (Carmen Tonto, all’anagrafe). Nella sua carriera ha lavorato sia in televisione, che al cinema.

La storia con Diego

Non ha invece bisogno di particolari presentazioni Diego Armando Maradona. La sua scomparsa, il 25 novembre 2020, ha lasciato sgomento il mondo, non solo del calcio. E presenta ancora alcuni punti oscuri.

Tra le figure più iconiche del mondo dello sport, vincitore del Mondiale nel 1986 con la sua Argentina. Campione che lega il proprio nome anche agli anni italiani nel Napoli. Dove è una divinità. Ma anche uomo assai discusso per i suoi eccessi e per la sua dipendenza da droghe.

Diego Armando Maradona avrebbe avuto diverse donne. Tra le sue relazioni, un posto importante, quello proprio di Carmen Di Pietro. I due si conobbero nel 1991 a una festa. E scattò subito la scintilla. Del resto, Carmen Di Pietro è sempre stata una donna molto avvenente.

E così i due decisero di rivedersi, questa volta in privato. Secondo il racconto della popolare showgirl, si vedevano dalle quattro alle cinque volte al mese e trascorrevano i pomeriggi e le serate insieme. Era, in particolare, un hotel il loro nido d’amore. Da quella camera nessuno ha mai fatto filtrare nulla sugli incontri.

Carmen Di Pietro ricorda con nostalgia quel periodo: “Stavamo abbracciati a guardare il cielo dalla terrazza dell’albergo come due adolescenti” ricorda Carmen. Poi la rivelazione: “In privato lui era quasi meglio che in campo”.