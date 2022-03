Giorgio Pasotti ,sapete con chi è stato fidanzato? Una delle cantanti più famose a livello mondiale

I due oggi non stanno più insieme da tempo. Ma la loro è stata sicuramente una storia importante. Ecco di chi si tratta

Il suo esordio cinematografico – non ci crederete – è in un blockbuster straniero. Negli anni, poi, è diventato un apprezzato attore nel panorama italiano. Sia per quanto concerne il cinema, che per quanto riguarda le fiction. E’ solo una delle cose che, certamente, non sapevate di Giorgio Pasotti. Un’altra è probabilmente questa: sapevate che è stato per anni legato a una grande cantante?

Oggi 48enne, come dicevamo, fa il suo esordio al cinema nel 1991 con il film “L’anno del terrore (Year of the Gun)”, regia di John Frankenheimer.

Non è l’unica produzione straniera, perché per alcuni anni, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, vive in Cina. Qui è protagonista di due film: “Treasure Hunt”, in cui è un giovane americano che diventa un monaco del tempio di Shaolin e “The Drunken Master III”.

Con il rientro in Italia, comunque, la carriera di Giorgio Pasotti ha tutt’altro che un rallentamento, anzi. Lo troviamo, infatti in “Ecco fatto”, l’opera prima di Gabriele Muccino. E poi, siamo nel 2000, ne “L’ultimo bacio”, sempre di Muccino.

Fedelissimo di Muccino, dato che lo ritroviamo anche in “Baciami ancora” (2010). Lavora comunque con registi di grande fama, come Mario Monicelli (“Le rose del deserto”, 2006) e soprattutto, Paolo Sorrentino, con il film premio Oscar, “La grande bellezza”, del 2013.

Anche se la popolarità arriva con la serie televisiva “Distretto di Polizia” nella quale interpreta il ruolo dell’ispettore Paolo Libero. Importante anche il suo ruolo ne “Il silenzio dell’acqua”, serie tv andata in onda tra il 2019 e il 2020.

Fidanzato con una cantante famosissima

E’ stato legato a Nicoletta Romanoff, relazione dalla quale il 19 gennaio 2010 è nata una bambina di nome Maria.

Ha avuto una relazione con la collega Giulia Michelini tra il 2008 e il 2009. Dal 2017 è fidanzato con l’attrice e modella Claudia Tosoni conosciuta durante lo spettacolo “Sogno d’una notte di mezza estate” per la regia di Massimiliano Bruno.

Ma, ancor prima, ha avuto una relazione molto importante con una cantante particolarmente nota in Italia e nel mondo.

Stiamo parlando di Elisa, conosciuta sul set del video di “Luce (tramonti a nord est)”. Oggi 44enne, ha bisogno di poche, pochissime presentazioni. Stiamo parlando di una cantante di livello internazionale. In oltre vent’anni di carriera, infatti, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi certificati da M&D e FIMI, riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America.

I due oggi non stanno più insieme da tempo. Ma la loro è stata sicuramente una storia importante.