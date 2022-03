Juliana Moreira, il coraggio che ha avuto nell’affrontare l’operazione | Poche donne lo avrebbero fatto

Sapete che fare affari in Thailandia non è la decisione più incredibile presa dalla bella brasiliana ex di “Paperissima”?

La sua vita sentimentale procede a gonfie vele con Edoardo Stoppa. Per questo Juliana Moreira è meno presente sugli schermi rispetto a qualche anno fa. Ma non per questo ha perso la voglia di sorridere. E non immaginerete mai che decisione ha preso. Una rarità per le donne.

Dal 2007 è sentimentalmente legata al conduttore televisivo Edoardo Stoppa, con il quale ha avuto due figli: una femmina, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e un maschio, Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

Edoardo e Juliana vivono a Milano e sono convolati a nozze civili venerdì 10 novembre 2017, a Palazzo Reale, con una cerimonia officiata dal sindaco Giuseppe Sala.

Da anni i due hanno un’attività in Thailandia. Questo, però, le ha provocato diverse polemiche sui social. In primis quando, durante la pandemia, postò proprio una sua foto (con la bimba) in Thailandia. Mentre gran parte degli italiani erano costretti in casa o sul suolo nazionale per via delle restrizioni da Covid-19.

La modella e il marito Edoardo, tuttavia, si sono difesi, sostenendo che non si trattasse di un viaggio di piacere, ma di un viaggio di lavoro. Dovuto ad alcune problematiche piuttosto serie relative all’attività aperta lì in Thailandia.

Da tempo, quindi, l’attività principale di Juliana non è più la televisione. Ma sapete che fare affari in Thailandia non è la decisione più incredibile presa dalla bella Juliana?

Juliana e l’operazione

Brasiliana, debutta giovanissima, alla fine degli anni ’90 proprio nella tv carioca. Arriva in Italia nel 2005, seguendo il fidanzato dell’epoca, l’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega. In quel periodo partecipa ad alcuni provini e in uno di questi fa colpo su Antonio Ricci.

Il famoso ideatore di “Striscia la notizia”, quindi, la inserisce nella propria scuderia. E per anni Juliana è un volto molto noto soprattutto durante la stagione estiva con la conduzione di “Paperissima Sprint”. La trasmissione di video divertenti, infatti, sostituisce “Striscia” durante la pausa estiva.

Come detto, quindi, Juliana è un po’ distante dalla televisione ormai. Ma sapete che nella sua vita ha preso una decisione incredibile? Ha deciso infatti di operarsi al seno. Ma non come fanno, di solito, le donne.

Juliana ha deciso di ridurlo. Ebbene sì, in forte controtendenza con la maggior parte delle donne che decide, invece, di aumentare il proprio decolleté.

“Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena” ha detto in un’intervista.

Ma, al di là dei problemi fisici, Juliana lancia un messaggio a tutte le donne, per dare coraggio: “Sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù”.