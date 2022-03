Amadeus, avete mai visto la figlia? E’ nata dal primo matrimonio ed è davvero bellissima

In occasione del Festival di Sanremo ad assistere in prima fila alla kermesse era presente all’Ariston Josè, il figlio di Amadeus, insieme a mamma Giovanna Civitillo. Il conduttore, però, ha anche un’altra figlia, Alice, nata dalla relazione con l’ex moglie Marisa, che compare raramente nelle occasioni ufficiali.

Giovanna Civitillo è stata chiara e lo ha ribadito in più occasioni: quella che lei ha formato con Amadeus non è una famiglia allargata, bensì una famiglia. Il conduttore, infatti, ha due figli, non solo Josè, nato dall’amore con la showgirl, ma anche Alice, frutto invece del matrimonio con la ex moglie Marisa.

Nonostante la differenza d’età, i due fratelli vanno d’accordissimo e questo non può che essere motivo di orgoglio per l’attuale signora Sebastiani (questo il cognome all’anagrafe di lui).

“Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito cosa sia il senso materno. La cosa più bella è sapere che i due fratelli si adorano, sono complici – ha detto lei in un’intervista a ‘Repubblica’ -. Noi siamo una famiglia, non ho mai usato la definizione di famiglia allargata”.

Chi è Alice Sebastiani: è lei la figlia maggiore di Amadeus

Alice, al pari di molte sue coetanee, è presente sui social, ma non ama comparire nelle occasioni ufficiali, se non raramente. A Sanremo lei era al fianco del papà, ma ha preferito stare in disparte. Proprio per questo nei suoi post raramente è in compagnia dei suoi familiari.

Emblematico quando era accaduto tre anni fa, in occasione della sua laurea in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. Il risultato l’aveva ovviamente resa orgogliosa ed è per questo che ne aveva approfittato per ringraziare papà Amadeus e Giovanna: “L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia!

Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

A distanza di tempo, però, lei ha preferito cancellare quel messaggio.

La sua volontà, come apparso evidente anche dalla scelta dei suoi studi, sarebbe quella di lavorare nel mondo della moda. In passato si era anche trasferita a Londra per migliorare la conoscenza della lingua e trovare così un’occupazione stabile in questo campo.