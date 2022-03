Cecchi Paone, la rivelazione scioccante sull’omosessualità di tanti personaggi famosissimi

Il famoso divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone è stato forse uno dei primi a “dar scandalo” con il suo outing inaspettato. Ma stavolta il noto presentatore ci ha stupiti con una rivelazione shock dal sapore trasgressivo.

Cecchi Paone è uno degli ospiti più gettonati di trasmissioni che spaziano dall’intrattenimento, ad argomenti di politica internazionale e divulgazione scientifica.

La carriera

Alessandro debutta nel mondo dello spettacolo non ancora maggiorenne al tavolo di un telegiornale per ragazzi di Rai1.

Nel 1983 dopo aver vinto il titolo della trasmissione Un volto nuovo per gli anni 80, viene notato e inserito nel cast di Unomattina.

Nei primi anni novanta il giornalista guida la prestigiosa edizione dell’una, del Tg2. Qualche anno dopo la conduzione del telegiornale, Alessandro si avvicina alla divulgazione scientifica e presenta nelle reti Mediaset, Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse.

Il popolare conduttore si appassiona anche a programmi dallo sfondo culturale come Appuntamento con la storia e La macchina del tempo.

Alessandro ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni per le principali case editrici nazionali. Lavora, quindi, per De Agostini, Einaudi, Utet e Rizzoli.

Vita privata

Alessandro Cecchi Paone nasce a Roma nel 1961. Dopo aver completato gli studi classici si laurea con lode all’Università di Roma la Sapienza in Scienze Politiche.

Si trasferisce dopo qualche anno in Spagna, dove conosce la sua futura moglie con la quale sembra vivere un matrimonio felice. La relazione dura solamente dieci anni, dopo i quali Cecchi Paone rivela pubblicamente di essere omosessuale.

La carriera politica

Alessandro nella sua vita ha militato in politica come attivista del Partito Repubblicano e di Forza Italia. Nel 2014 si candida nel Parlamento Europeo, ma non riesce ad essere eletto.

Durante la sua carriera politica si è sempre battuto per i diritti degli omosessuali quali il matrimonio e la possibilità di adozioni. Cecchi Paone si è anche dichiarato a favore del tanto dibattuto argomento riguardante l’eutanasia.

Nel 2021 è stato nominato consigliere della Commissione Istruzione in materia di cittadinanza digitale.

La scottante rivelazione

Recentemente ha raccontato di essere a conoscenza dell’orientamento sessuale di molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che sembrano voler nascondere la propria omosessualità.

Il popolare presentatore è stato coinvolto in un malizioso quiz televisivo che poneva Alessandro davanti a numerosi nomi di celebri personaggi della tv, della musica e dello sport.

Si è visto stilare davanti una lista con nomi del calibro di: Christian De Sica, Boldi, Verdone, Salemme, De Luigi, Bisio, i cantanti Zucchero, Pupo, Ramazzotti, Mengoni, Nek, Antonacci, Morandi, Baglioni, Tozzi, Cocciante e Ligabue e per finire i calciatori Icardi, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, Messi e Balotelli.

Leggi anche>>Alessandro Cecchi Paone e l’adolescenza segnata dalla sofferenza | Il dolore che gli ha cambiato la vita

Il giornalista ha confessato di riconoscere tra i tanti, alcuni personaggi che dichiara di sapere per certo essere gay. Di alcuni rivela, addirittura, di conoscere molto bene il fidanzato! Con pungente ironia il conduttore si scusa, infine, per aver deluso tante ragazze ormai diventate donne.