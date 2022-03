Claudio Bisio, un eroe non solo sul palco scenico | “Stava molto male e l’ho soccorsa!”

Claudio Bisio è sempre sulla cresta dell’onda grazie alle sue irresistibili gag. E’ a fianco della giornalista Sandra Bonzi da più di trent’anni e da poco ha svelato un risvolto traumatico degli inizi della loro storia.

E’ dal lontano 1981 che un giovanissimo Claudio Bisio fa il suo trionfale ingresso nel mondo della recitazione con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di Gabriele Salvatores.

Oggi, dopo quarant’anni, lo straripante comico è uno dei volti di punta della spettacolo italiano.

La carriera

Bisio muove i suoi primi passi nel piccolo schermo con la partecipazione al programma Zanzibar nel 1988.

Ma dopo pochi anni l’attore conquista la sua partecipazione addirittura alla cerimonia degli Oscar, grazie alla strepitosa prestazione artistica nel premiato film Mediterraneo di Gabriele Salvatores.

Dal 1997 al 1999 è ospite fisso della trasmissione comico-sportiva Mai dire gol.

Claudio Bisio è anche un grande doppiatore. Ha prestato, infatti, la sua voce ai protagonisti dei film d’animazione L’era glaciale e Hotel Transylvania.

Il simpaticissimo attore e showman è protagonista negli anni di capolavori della cinematografia comica italiana come Natale a new York Manuale d’amore, Benvenuti al Sud e Gli sdraiati.

Bisio, dal 2000 e per oltre dieci anni, è l’indiscusso mattatore del programma Zelig, dove con la sua tagliente ironia e la dilagante comicità, spalleggia gli attori che si alternano sul palco al ritmo di irresistibili gag.

Diventa giudice di quattro fortunate edizioni di Italia’s Got Talent dove riesce a dare un taglio ironico alla gara dei talenti italiani.

L’artista, approda in seguito al Festival di Sanremo, in un primo momento, nel 2013 come ospite di punta della serata finale.

Nel 2019 è, invece, al timone della sessantanovesima edizione della gara canora più celebre insieme a Claudio Baglioni e Virginia Raffaele.

Vita privata

Claudio Giuseppe Bisio è nato il 19 marzo del 1957 a Novi Ligure, dove rimarrà fino a cinque anni quando si trasferirà con la sua famiglia a Milano.

Frequenta l’Università Agraria per poco più di due anni, quando decide di dare una svolta alla sua vita, seguendo la sua passione artistica. Si diploma nel 1981 alla Civica scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano.

E’ sposato dal 2003 con la giornalista Sandra Bonzi. La coppia ha due figli, Alice e Federico.

I due si sono conosciuti e iniziati a frequentare agli inizi degli anni ’90. L’attore ha parlato del loro primo fatale incontro che è stato caratterizzato da un evento particolare.

Il malore della futura moglie

La futura coppia, dopo aver passato la serata del loro primo appuntamento insieme nel locale Stella Alpina, si è allontanata; è in quel momento che la donna ha subito un improvviso malore, forse scatenato da qualche bevuta di troppo.

Bisio si è offerto di riaccompagnare la ragazza a casa, ma, non appena in macchina la Bonzi si è sentita male e non riuscendo a trattenersi, ha vomitato nell’autovettura!

L’attore ha saputo trovare uno spunto allegro anche in questa situazione delicata ed ha approfittato del momento per far breccia nel cuore della giovane scrittrice, usando ancora una volta la sua vena comica.

Claudio ha raccontato di essere rimasto folgorato dalla bellezza della ragazza che, di contro, dice di essere stata attratta dalla capacità di Bisio di farla ridere in tutte le situazioni.