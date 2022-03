Costantino Vitagliano, il dramma che ha condizionato la sua vita | “Mi sento una nullità..”

Costantino Vitagliano, il modello che per primo ha indossato i panni del tronista di Uomini e Donne, è da qualche tempo lontano dai riflettori. Un drammatico episodio che ha colpito la sua famiglia lo ha cambiato per sempre.

La storia d’amore nata nel 2005 sotto gli occhi di Maria De Filippi, con Alessandra Pierelli è ormai un ricordo. Oggi Costantino è un uomo nuovo che ha saputo reinventarsi dopo traumatici ostacoli che la vita gli ha messo davanti.

Carriera televisiva

Costantino Vitagliano inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo prima solo con qualche piccola parte come valletto in emittenti televisive minori.

E’ Maria De Filippi che gli offre l’opportunità per dare una svolta alla sua scalata artistica. La fortunata esperienza nel salotto di Uomini e Donne lo porta, infatti, nelle case di milioni di italiani che ogni pomeriggio seguono le vicende dell’affascinante modello.

Negli anni a seguire, Costantino ottiene molte partecipazioni in celebri programmi come Stranamore e Quelli che…il calcio. Occupa anche un posto fisso come opinionista nello show che lo ha reso popolare: Uomini e Donne.

Nell’autunno del 2011 partecipa come concorrente del Grande Fratello VIP. L’esperienza termina dopo appena una settimana con la sua precoce eliminazione.

Vita Privata

Costantino Vitagliano è nato nel 1974 a Milano da genitori originari della provincia campana.

Dopo la storia con Alessandra Pierelli, Costantino è stato fidanzato anche con la showgirl Linda Santaguida.

Dalla successiva relazione con la modella svizzera Elisa Mariani nasce sua figlia Ayla.

L’ex tronista ha già lasciato alle spalle il successivo fidanzamento con la ballerina Luba Mushtuk; Oggi, infatti, è felicemente accompagnato da Irene Casartelli di cui dichiara di essere perdutamente innamorato.

Il cambio vita

Dal 2015 Costantino ha letteralmente cambiato vita. Resta sempre lontano dai riflettori e si è lanciato in una nuova avventura lavorativa. L’ex modello ha intrapreso la carriera di personal shopper. Affianca facoltosi clienti e li consiglia su acquisti di capi all’ultima moda.

Dichiara, inoltre, di aver scoperto il fascino dei social, soprattutto Instagram, che gli permette di mantenere un filo diretto con le persone che lo seguono fin dall’inizio della sua carriera.

Il grande dolore di Costantino

Il drastico cambio di stile di vita, però, non è del tutto casuale. Costantino, infatti, ha confessato di aver deciso di voltare pagina anche a causa della grande tragedia che lo ha colpito negli anni.

Il bel tenebroso ha raccontato, commosso in Tv, la morte della sua amata mamma Rosina nel 2018. La donna è stata colpita da un tumore che nel giro di tre anni l’ha strappata all’amore di suo figlio. Da quel giorno, Vitagliano ha confessato “di sentirsi una nullità”.

Dopo poco la vita ha messo davanti a Costantino un’altra dura prova: anche il papà ha lasciato la vita terrena lasciando un indelebile dolore che mai Costantino riuscirà a cancellare.