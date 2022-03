Elenoire Casalegno: “sono stata trattata come un oggetto” dal famoso politico!

Elenoire Casalegno, la bella showgirl che si fa spesso notare per la sua prorompente bellezza fa nuovamente parlare di sé. Ha dichiarato, in un’intervista, di essersi sentita vittima di comportamenti al limite del sessismo che l’hanno segnata.

L’affascinate ex-modella è ultimamente lontano dai riflettori, ma mantiene un costante rapporto con i suoi fan attraverso i suoi seguitissimi social.

La Carriera

Elenoire si avvicina al mondo della televisione dopo le prime esperienze nella moda. Nel 1994, non appena diciottenne, le viene affidata la conduzione del programma Jammin di Italia 1 alla guida del quale rimarrà per i successivi tre anni.

La fama a carattere nazionale arriva però al fianco del grande Raimondo Vianello nella trasmissione televisiva Pressing. Il grande successo la rende un personaggio richiestissimo ed è così che, sempre nello stesso anno conduce due celebri trasmissioni: Scherzi a parte e il Festivalbar.

La Casalegno fa parte anche del cast della serie televisiva S.P.Q.R., affiancando questo impegno alla sua altra grande passione: la radio.

L’affascinate modella approda anche in teatro come protagonista di Uomini sull’orlo di una crisi di nervi portando il fortunato spettacolo in giro per l’Italia per ben tre anni.

Ha lavorato anche nel Tg di Emilio Fede come conduttrice di Sipario su Rete4. Elenoire dal 2010 ha presentato sempre su Italia 1 Saturday Night Live from Milano.

La Casalegno ha partecipato, quindi, nel 2016, all’edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. L’ex gieffina è arrivata fino in semifinale, trascorrendo più di un mese e mezzo dentro la casa più spiata d’Italia.

Nel 2018 è stata al timone de il Gran Galà del ghiaccio e dal 2019 al 2020 ha condotto il programma di successo Vite da copertina.

Vita Privata

Elenoire Casalegno nasce a Savona nel 1976. Appena maggiorenne si trasferisce a Milano per motivi lavorativi.

La sua più celebre relazione amorosa è quella che la vede al fianco di Dj Ringo; la coppia, nel 1999 mette al mondo la figlia Swami.

La sexy modella, è nota anche per altri non meno importanti fidanzamenti. Uno di questi è durato poco, ma ha avuto una grande risonanza anche a causa degli atteggiamenti poco delicati dell’uomo.

Elenoire ha reso nota l’appassionata storia con il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi alla fine degli anni ’90. Il carismatico Sgarbi l’ha persino descritta come una Venere che sorge dalle acque.

Il motivo della rottura è principalmente il modo nel quale si è sentita trattare. La Casalegno non ha mai accettato di essere paragonata ad un oggetto e precisamente ad un quadro da ammirare.

Leggi anche>>Vittorio Sgarbi, è gravemente malato | “Non c’è solo il Covid al mondo”

Le critiche che la donna non avrebbe mai voluto ricevere riguardavano la passione dell’attrice verso l’arte grafica dei tatuaggi che, a parere del critico, l’avrebbero rovinata. E’ per questo che Elenoire, senza pensarci su troppo a lungo, ha rotto in maniera definitiva con il politico senza mostrare di aver mai avuto ripensamenti.