Paolo Conticini, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Non indovinereste mai

A cambiare la sua vita è l’incontro con Christian De Sica. Anche perché, fino a quel momento, faceva tutt’altro nella vita

Da qualche settimana ha compiuto 53 anni. Mentre da diverso tempo, ormai, è un attore tra i più apprezzati del panorama italiano. Ma sapete cosa faceva Paolo Conticini prima di diventare famoso? E’ incredibile e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Oggi, invece, con il mondo dello spettacolo ha a che fare eccome. Attore, presentatore televisivo e volto noto per il grande pubblico. Il suo esordio al cinema è del 1995 in “Uomini uomini uomini”, diretto da Christian De Sica. Con il grande attore romano, peraltro, recita in moltissime pellicole: da “Vacanze di Natale ‘95” a “Simpatici e antipatici”.

Ma si specializza nei cinepanettoni: “Paparazzi”, “Vacanze di Natale 2000”, “Body Guards – Guardie del corpo”, “Natale sul Nino”, “Natale in India”, “Natale a Rio”, “Un’estate ai Caraibi”, “Natale a Beverly Hills”, “Natale da chef”. Quasi tutti film per la regia di Neri Parenti.

Famoso per aver recitato nella fortunata soap opera “Un posto al sole”. Per la televisione è anche il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv “Provaci ancora prof!” (2005-2017), con Veronica Pivetti.

Ma recita anche in alcune stagioni di “Un medico in famiglia”. Nel 2011 è nel cast di “Lasciami cantare!”. A settembre 2011 è un attore di soap opera nella fiction televisiva “Anna e i Cinque 2”, con Sabrina Ferilli.

In televisione ha anche partecipato, come concorrente, a “Tale e quale Show” e “Ballando con le stelle”. E ha condotto “A grande richiesta – Parlami d’amore”.

Cosa faceva prima della fama?

Insomma, una carriera totale per Paolo Conticini. Lui che inizia come modello. Nulla di sorprendente, dato che continua a essere tuttora un bell’uomo. Ma non è questo il lavoro che faceva prima di approdare nel mondo dello spettacolo. Vi avevamo detto che era davvero incredibile. E siamo di parola!

Prima di diventare famoso, infatti, Paolo Conticini è stato disegnatore in uno studio di arredamento e il gestore di una palestra. Beh, diteci se non è davvero incredibile! Nel 2013 ha sposato con rito civile l’ex modella Giada Parra, dopo 18 anni di fidanzamento.

Ma a cambiare la sua vita è l’incontro con Christian De Sica. Con il noto attore romano si instaura subito un feeling professionale e un’amicizia che, tuttora, dura nel tempo.

E non possiamo non ringraziare il Christian nazionale per aver aiutato Paolo Conticini a esprimere il suo talento e a diventare, oggi, uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano.