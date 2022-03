Alessandra Amoroso, il rischio di dover abbandonare la sua carriera | il dramma della cantante

Sarebbe stato un dramma sia sotto il profilo personale che, e soprattutto, artistico. Ecco cosa è successo alla cantante

E’ drammatico il racconto fatto in un’intervista di qualche tempo fa da Alessandra Amoroso. Una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Abbiamo davvero rischiato di non vederla più esibirsi.

E sarebbe stata una vera e propria tragedia, non solo sotto il profilo personale, evidentemente. Ma anche sotto il profilo artistico. Perché Alessandra Amoroso è stata capace, ormai da qualche anno, di imporsi anche a livello internazionale. Questo anche grazie al suo timbro di voce molto particolare. Molti critici musicali, infatti, hanno definito “nera” la sua voce.

E, in effetti, Alessandra Amoroso ha sempre affermato di ispirarsi alle tradizioni della musica afroamericana. Punti di riferimento per la carriera dell’artista salentina sono infatti Anastacia e Aretha Franklyn. Ma anche la grandissima Mina, se guardiamo, invece, al panorama della musica italiana.

Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera è una escalation continua.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Carriera a rischio

Insomma, un curriculum o, meglio, un palmares, di tutto rispetto per la cantante nata a Galatina 35 anni fa. Per lei, infatti, carriera e successo non sono solo italiani. Il 15 Settembre 2015 viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola della cantante intitolato Grito y no Me Escuchas.

Ma tutto questo poteva non esistere. Ed è stata la stessa cantante a raccontarlo in una intervista di qualche tempo fa. Tutto avviene diversi anni fa, nel 2016. In quel periodo, però, Alessandra Amoroso è già famosissima. La cantante avverte un fastidio alla gola. Non dà troppo peso, sono cose che possono capitare. Ma dato che il problema persiste, decide di approfondire.

E la scoperta è drammatica. Perché alla cantante vengono riscontrati dei noduli alle corde vocali. I medici le hanno consigliato l’operazione. Che però, vista l’attività della giovane, era molto delicata. Se tutto non fosse andato per il verso giusto, Alessandra Amoroso avrebbe potuto veder sfumare quella sua voce “nera” di cui parlavamo prima.

E, nella peggiore delle ipotesi, veder tramontare una carriera che in quegli anni stava costruendo ciò che è adesso: “Ho avuto davvero paura” ha dichiarato nell’intervista in cui si è aperta totalmente.