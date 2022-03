Ambra Angiolini e Francesco Renga, quello che nessuno sapeva sul giorno della loro separazione

Un dettaglio, fin qui assolutamente ignoto. A raccontarlo la stessa Ambra, ricordando quell’ultimo giorno insieme a Francesco

Sono stati uniti sentimentalmente dal 2004 al 2015. E hanno avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Ora, però, a distanza di anni, spunta un particolare sconosciuto sulla separazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga.

Cantante tra i più apprezzati del panorama italiano. La carriera di Francesco Renga inizia come frontman dei Timoria, band alternativa che si distingue all’inizio degli anni ’90. Per Francesco Renga, tuttavia, il successo reale arriva con la carriera da solita. Nel 2001, infatti, vince Sanremo Giovani con “Raccontami…”. A Sanremo trionfa, questa volta tra i big, anche nel 2005 con il pezzo “Angelo”.

Ormai la svolta è completata. Dal rock alternativo dei Timoria, Renga è diventato, di fatto un cantante di musica leggera. Che raccoglie successi un po’ ovunque. Tra i suoi brani più famosi, certamente anche “Ci sarai”.

Poche presentazioni, invece, per Ambra Angiolini. Divenuta famosa con il format ideato da Gianni Boncompagni, “Non è la RAI”, è oggi una delle attrici di maggiore fama nel panorama italiano.

La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica in “Saturno contro”, diretta da Ferzan Özpetek, le fa guadagnare consensi di pubblico e critica.

Grazie a quella interpretazione vince i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Tra gli altri film all’attivo, non possiamo non menzionare, “Immaturi” e “Immaturi – il viaggio”, ma anche “La verità, vi spiego, sull’amore”.

Il retroscena nascosto

Tormentata la vita sentimentale di Ambra. Come sapete, gli ultimi mesi sono stati molto intensi per la fine del suo rapporto con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Una relazione di cui avevano parlato in molti e sulla cui fine sono nate tante polemiche.

Ma ora emerge un dettaglio anche sulla fine del rapporto tra Ambra e Francesco Renga.

Un rapporto durato undici anni. Nel giorno della separazione, nonostante i due non si fossero mai sposati, è dovuto intervenire anche un legale, per sbrigare alcune questioni burocratiche.

E proprio a quel punto, sarebbe successo qualcosa che fin qui nessuno sapeva. E’ stata la stessa Ambra a raccontare tutto in un’intervista. L’attrice ha infatti rivelato che Francesco Renga avrebbe avuto un’esitazione. E questo, nonostante ormai tra i due i rapporti fossero un po’ compromessi: “Ma siamo sicuri?” avrebbe chiesto Renga.

Alla fine, sappiamo, purtroppo, com’è andata. Con la fine di una bellissima storia d’amore.