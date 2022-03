“Doc- nelle tue mani”, sapete chi è l’ex fidanzato di Matilde Gioli? E’ un attore famoso quanto lei

L’affascinante attrice che affianca Luca Argentero in Doc, in passato è stata fidanzata con un attore di grande fama e successo. La relazione è, però, finita, tra lo sconcerto dei fan.

Matilde Gioli, la coprotagonista di Doc – nelle tue mani, di certo non sfigura di fronte al fascino di un Luca Argentero che ha visto crescere la sua popolarità grazie a questa fortunata fiction. Affascinante e talentuosa, Matilde si è costruita la sua carriera, impegnandosi e lavorando.

Una carriera costruita con intelligenza

Nasce a Milano Matilde e frequenta uno dei licei più in vista del capoluogo lombardo, il Cesare Beccaria. Si laurea anche in Filosofia, ma la madre la spinge a presentarsi ai provini e ad indirizzarsi verso il cinema. Il suo esordio nasce sotto una buona stella. Ottiene una parte nel pluripremiato Il capitale umano di Paolo Virzì. Lei stessa, per la sua interpretazione, ottiene il Premio Biraghi come miglior attrice esordiente.

Si può dire che nella scelta dei copioni Matilde non sbaglia un colpo. Sceglie registi preparati e sceneggiature che comunichino qualcosa. Tra i suoi film da ricordare: Belli di papà di Guido Chiesa, Mamma o papà? di Riccardo Milani, The Startup di Alessandro D’Alatri e Moschettieri del re – La penultima missione regia di Giovanni Veronesi.

Frequenta anche la televisione, anche qui selezionando bene le serie dove apparire. Compare in un episodio di Gomorra e nella miniserie Di padre in figlia.

Certo, la sua popolarità è esplosa con la partecipazione al fortunatissimo medical drama in onda su Rai 1, in cui interpreta la dottoressa Giulia Giordano che ha una relazione con Andrea Fanti, interpretato da Argentero.

Oltre il lavoro c’è di più

L’attrice al momento è legata ad Alessandro, un uomo che non fa parte del suo mondo. Alessandro è un amante della natura e degli animali ed organizza escursioni a cavallo. Ed è proprio durante una di queste che i due si sono conosciuti. La relazione va a gonfie vele e pare che stiano pensando di mettere su famiglia.

Ma prima di Alessandro, Matilde è stata fidanzata con un attore, conosciuto a New York, ma italianissimo: Francesco Scianna.

Siciliano di nascita, Francesco si diploma all’Accademia d’arte drammatica ed prende parte a numerosi film di spessore, tra cui Il più bel giorno della mia vita di Cristina Comencini, Baarìa di Giuseppe Tornatore e Maria Maddalena di Garth Davis. Entrambi gli attori non sono fan dei social e quindi le notizie su di loro sono scarne.

Ma si sa che dopo un rapporto durato due anni, si sono lasciati. Parlando della fine di quell’amore Scianna ha detto di conservare un grande affetto nei confronti della Gioli. Si tratta di una forma di amore non meno intensa della passione, un modo per non buttare via le emozioni provate.