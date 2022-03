Sabrina Salerno, il video vietato ai minori | Il ballo sexy, il reggiseno in vista.. una vera bomba!

Sulle note di “Love Never Felt So Good”, di Michael Jackson e Justin Timberlake: video sconsigliato ai deboli di cuore!

Ancora una volta non si smentisce mai. Spulciare il suo profilo Instagram è sempre interessante, non solo per il nostro lavoro. Ma è piacevole a prescindere. La nostra Sabrina Salerno riesce ad allietare le ore di tutti tramite i social. Guardate il suo ballo sexy molto particolare…

Su Instagram, la bella Sabrina Sabrina ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza di splendida 50enne.

Dopo il successo negli anni ’80 e ’90, da alcuni anni Sabrina Salerno è ritornata in auge. Lo ha fatto proprio grazie ai social. E’ stata bravissima a incanalare bene le nuove tendenze e a ritornare quella grande icona che era negli anni ’80.

Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa.

Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Il balletto sexy su Instagram

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Eh già, un fisico davvero invidiabile, con le sue forme da pin-up. Su Instagram, in particolare, dove spesso si mostra in abiti succinti, è una vera e propria celebrità. Anche questa volta, il balletto pubblicato sta facendo andare in visibilio i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Io ballo con i calzini” scrive sul proprio profilo. Sulle note di “Love Never Felt So Good”, di Michael Jackson e Justin Timberlake, vediamo la nostra Sabrina con un cappello da cowgirl di colore giallo, una camicia blu, totalmente aperta, che mostra un reggiseno nero, che avvolge il generoso decolleté.

E poi, shorts di jeans, molto anni ’90, ma, soprattutto i calzini. Lei riesce a rendere sexy anche questo indumento che di solito non lo è. E noi la amiamo anche per questo.