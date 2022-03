Vladimir Putin, la sua vita privata avvolta nel mistero | Dal primo matrimonio all’amante segreta

Il presidente della Russia ha sempre mantenuto il massimo riserbo riguardo la sua vita privata. Ecco cosa sappiamo della sua famiglia e della sua attuale situazione sentimentale.

Da sempre riservato sulla sua vita sentimentale, Vladimir Putin è stato sposato per 30 anni prima di annunciare la fine del matrimonio con Ljudmila Skrebneva.

Dopo il divorzio, il presidente russo non si è mai esposto riguardo le sue relazioni successive. Da diverso tempo, però, circolano diverse voci su una presunta amante segreta.

La vita privata del presidente russo

Nato a Leningrado, Vladimir Putin ha descritto la sua come un’infanzia povera. Cresciuto in una kommunakina, sua madre era un’operaia mentre il padre è stato un sommergibilista nella marina sovietica. Nel corso della Seconda guerra mondiale, quest’ultimo è stato arruolato dal NKVD entrando a far parte di un gruppo di sabotatori.

Dopo essersi laureato in Diritto internazionale presso l’Università Statale di Leningrado nel 1975, Putin ha iniziato a lavorare come funzionario dell’intelligence del KGB. Ha occupato tale posizione per 16 anni, fino a aggiungere il grado di tenente colonnello.

Nel 1991 ha dato le dimissioni per intraprendere la carriera politica. È stato eletto primo ministro nel 1999, fino al 2000. Carica che ha ricoperto anche tra il 2008 ed il 2012. Dal 2012 è presidente della Russia al suo quarto mandato non consecutivo. Infatti era stato presidente già dal 1999 al 2008.

Putin ha celebrato le sue nozze con Ljudmila Skrebneva nel 1983. Hostess, nata a Kaliningrad, all’epoca frequentava la facoltà di Filologia spagnola all’Università Statale di Leningrado.

Dopo due anni, sono diventati genitori della loro prima figlia, Marija Putina. L’anno successivo è nata Ekaterina Putina. Sono poche le informazioni che abbiamo riguardo le figlie del presidente. Le due sorelle sono ricorse a degli pseudonimi in modo da non farsi riconoscere.

Sappiamo che hanno frequentato la Scuola tedesca di Mosca fino a quando il padre è stato nominato primo ministro. Marija ha proseguito gli studi ottenendo una specializzazione in Matematica. Attualmente è impegnata nella ricerca nel campo della cura per il cancro, occupandosi di studi sul DNA.

Per quanto riguarda Ekaterina, dopo aver studiato Scienze fisico-matematiche ha iniziato a lavorare nell’Università di Mosca. Si trova a capo dell’istituto dedicato alla ricerca nel campo nell’intelligenza artificiale. Nel 2018 avrebbe divorziato dal figlio di un oligarca russo, Kirill Shamalov, con il quale si è sposata nel 2013.

Il divorzio e le relazioni successive

Tornando a Putin e al suo matrimonio, nel 2013 il presidente ha annunciato il divorzio con Skrebneva durante un gran ballo al Cremlino. In base a quanto dichiarato da alcuni amici, Skrebneva si sarebbe stufata di occupare solamente un ruolo marginale all’interno della coppia. Inoltre, correvano molte voci riguardo le numerose amanti di Putin.

Dopo il divorzio, il presidente russo non ha lasciato trapelare nessuna informazione sulla sua vita sentimentale attuale, che è avvolta nel mistero. Secondo alcune indiscrezioni, Putin avrebbe una compagna segreta.

Quest’ultima è Alina Kabaeva, ex campionessa olimpica di 38 anni. Dopo essersi ritirata dalle competizioni, ha iniziato a dedicarsi alla politica e a partire dal 2007 è diventata rappresentante del partito Russia Unita.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, la tragedia dei bambini oncologici in fuga | Un pò di speranza in fondo al tunnel

Inoltre, i due avrebbero avuto quattro figli: un bambino di 13 anni, una bimba di 10 e due gemelle nate nel 2015. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la notizia secondo cui Kabaeva avrebbe lasciato la Russia in seguito all’inizio della guerra contro l’Ucraina. Attualmente, l’ex campionessa sarebbe in Svizzera al sicuro, con i bambini.