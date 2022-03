Bianca Atzei: la malattia che la cantante ha dovuto affrontare con un delicato intervento chirurgico

La malattia si manifesta nel corso della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2015. Ecco cosa è successo

Ha appena compiuto 35 anni. Ma ha già alle spalle una delicata operazione. Stiamo parlando di Bianca Atzei, una delle cantanti di maggiore talento del panorama musicale italiano. Ecco perché ha dovuto operarsi.

Un talento musicale che inizia a palesarsi, in tutta la sua grandezza, già dai primi anni di vita. Bianca Atzei cresce ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey, ma si appassiona anche alla musica anni ’60 di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo.

E certamente questa formazione musicale di alto rango è ben percepibile nella musica e nell’arte della cantante milanese. Che ormai è da anni lanciata sul panorama musicale italiano. Dove è davvero molto apprezzata in maniera unanime.

Dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano “Il solo al mondo”, che ha anticipato l’uscita del suo album di debutto “Bianco e nero”, pubblicato nello stesso anno dalla Baraonda Edizioni Musicali, e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo “Ora esisti solo tu”.

Per lei anche alcune partecipazioni televisive molto importanti. Dal 16 settembre al 4 novembre 2016 è concorrente della sesta edizione del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. In quell’edizione imita Rita Pavone, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Amy Winehouse, Ivana Spagna, Tina Turner, Giorgia e Malika Ayane. Alla fine del programma si classifica ottava.

Da novembre a dicembre 2017 rientra a far parte del cast della sesta edizione di Tale e quale show – Il torneo, in cui imita Emma, Noemi e Patty Pravo. Si classifica ancora una volta ottava. Nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, classificandosi seconda.

La delicata operazione

Nonostante sia giovanissima, quindi, Bianca Atzei ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto, con due album all’attivo. Ma anche – e qui entriamo nella sfera personale – una delicata operazione subita. Ecco perché si è dovuta operare.

La malattia si manifesta nel corso della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2015. Bianca si sveglia nel cuore della notte. E’ agitata e ha la tachicardia. Facile, per tutti, parlare di ansia. In fondo, il palco dell’Ariston può mettere in soggezione. Ma così non è purtroppo.

Alla giovane e brava cantante, infatti, vengono diagnosticati dei problemi di tipo cardiaco. Un forame perivalvolare, per l’esattezza. Un difetto congenito che, fino a quel momento, non aveva mai dato alcuna avvisaglia. Per questo, quindi, Bianca si è dovuta sottoporre a una delicata operazione chirurgica. E adesso è in prima linea per sensibilizzare alla prevenzione riguardante le malattie di tipo cardiaco.