Cristina e Benedetta Parodi, sapete che la cugina è un volto noto della tv? E’ famosa più di loro

Loro sono famosissime. I mariti altrettanto. E anche il fratello ha il suo seguito, soprattutto nel settore motociclistico. Ma la famiglia Parodi allargata è piena di sorprese e di parentele famose. Per esempio, sapete chi è la cugina di Cristina e Benedetta? Una donna famosissima del mondo dello spettacolo.

Cristina Parodi è attiva in televisione dagli anni ’80, ha acquisito popolarità grazie alla conduzione di trasmissioni come Verissimo, La vita in diretta e Domenica in. Ha inoltre condotto per molto tempo il TG5, conducendone peraltro la primissima edizione.

Il 1º ottobre 1995 a Carpeneto (AL) si è sposata con Giorgio Gori (allora direttore di Canale 5), con il quale vive nella città di cui questi è sindaco, Bergamo, insieme ai tre figli.

La sorella Benedetta Parodi, invece, è conosciuta principalmente grazie alla conduzione di trasmissioni incentrate sulla cucina tra cui “I menu di Benedetta” e “Bake Off Italia”, ha ottenuto un buon successo anche come autrice di libri incentrati sulla medesima tematica.

Dall’11 luglio 1999 è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa, già telecronista per TELE+, con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002, Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009.

Cristina e Benedetta hanno un fratello, Roberto. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Specializzato in libri di viaggio, essendo anche un appassionato motociclista.

Nella sua carriera di motociclista “overland” ha compiuto molti viaggi e raid tipicamente con vecchie motociclette BMW d’epoca o con una vecchia Harley-Davidson Road King 1340cc.

La cugina famosa

Ma Cristina e Benedetta (e, ovviamente, anche Roberto) hanno una cugina molto famosa. Forse, addirittura, più famosa di loro. Non si frequentano molto perché abitano abbastanza distanti.

Ma comunque sappiamo che i rapporti sono ottimi e che non appena possibile organizzano delle reunion. Non sapete di chi stiamo parlando?

Di Alba Parietti! Ebbene sì. La nostra Alba nazionale è cugina delle Parodi. Ovviamente lei non ha bisogno di particolari presentazioni. Piemontese doc, assurge alla popolarità negli anni ’90 grazie alla sua avvenenza e alla sua sensualità. Partecipa a numerose trasmissioni televisive, tra cui, su tutte, spicca “Galagol”.

Ma negli anni recita in numerosi film di successo, in molti dei quali interpreta il ruolo della femme fatale. Su tutti, ovviamente, non possiamo non menzionare “Il macellaio” con alcune scene che definire “hot” è un eufemismo. Insomma, quello di Alba è certamente un carattere più vulcanico rispetto a quello delle cugine Cristina e Benedetta, così come la sua esuberanza. Impareggiabile.