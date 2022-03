Enzo Iacchetti, il popolare conduttore di Striscia la Notizia, ha sempre portato nelle nostre case una ventata d’allegria. Questa volta, però, Iacchetti lascia tutti di stucco raccontando i momenti tragici che ha vissuto recentemente.

Da anni al fianco dell’amico Ezio Greggio, il comico cerca di tenere riservata la sua sfera privata. Ultimamente, sembra aver deciso di dare una svolta alla sua vita professionale allontanandosi dalla conduzione del famosissimo Tg satirico.

Vincenzo Iacchetti, in arte Enzo, è nato in provincia di Cremona nel 1952.

Iacchetti ha un figlio Martino nato dalla relazione con la sua ex moglie Roberta. Ha vissuto nella provincia di Cremona fino agli anni ottanta quando si è trasferito a Milano.

Da sempre Enzo cerca di tenere nascoste le vicende della sua vita privata, ma è ormai nota la relazione che il comico ha avuto con l’ex velina bionda di Striscia La Notizia, Maddalena Corvaglia dal 2002 al 2007.

Dal 2016 al 2020, invece, è stato fidanzato con l’ex concorrente del Grande Fratello Rosi Zamboni, storia che è stata rivelata dalla ragazza e mai resa nota dal celebre conduttore.

Grande tifoso dell’Inter, Iacchetti trova il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo al Derby Club di Milano dove debutta come attore comico dal 1979 al 1985 esibendosi con artisti del calibro di Francesco Salvi, Giobbe Covatta e Giorgio Faletti.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, è stato impegnato in svariati programmi di Mediaset, Rai e Telemontecarlo. Dopo la fortunatissima partecipazione al Maurizio Costanzo Show, Iacchetti ottiene, insieme al collega Ezio Greggio, il prestigioso posto alla guida di Striscia La Notizia.

Oggi Enzo si è allontanato dalla conduzione, per portare in giro per l’Italia la sua commedia Bloccati dalla Neve – La genesi.Ha recentemente pubblicato, sul suo profilo Instagram, uno scatto con in mano un copione, mentre era impegnato nelle prove della rappresentazione teatrale.

Il racconto del dramma

Iacchetti in questo periodo vive un periodo di serenità lavorativa, ma in una recente intervista radiofonica, ha rivelato al pubblico che, proprio a causa della pandemia, ha vissuto lunghi periodi di dramma psicologico.

La tragica situazione nella quale si trovava l’intera popolazione mondiale, a causa del Covid, ha fatto bloccare tutte le attività non di primaria importanza e le trasmissioni che non rientravano nel servizio pubblico.

Il conduttore ha raccontato che, durante tutti i lunghi mesi di lockdown, alla guida dell’irriverente Tg c’erano Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Iacchetti dice di essersi sentito perso e di aver vissuto momenti di grande sconforto, non essendo abituato a stare per così tanto tempo lontano dai riflettori.