Grande Fratello, ricordate la giovane Man Lo? Non immaginerete mai com’è diventata oggi

Ha raggiunto la notorietà all’inizio del Duemila come concorrente del Gf. Oggi sembrerebbe essersi allontanata dai riflettori. Scopriamo che fine ha fatto Man Lo.

Vi ricordate di Man Lo Zhang? Ha conosciuto la notorietà da giovanissima diventando una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello.

Nel corso degli anni,la sua fama ha cominciato ad affievolirsi ed i tempi del Gf sono diventati sempre più lontani. Che fine ha fatto oggi?

L’ascesa e l’allontanamento dai riflettori

Nata a Chongqing, in Cina, dopo essersi trasferita a Pechino a 6 anni è partita alla volta dell’Italia. Arrivata nel 2003, ha vissuto prima a Firenze e poi a Roma. La sua avventura nella casa del Grande Fratello ha avuto inizio nel 2006.

Man Lo ha attirato fin da subito le simpatie degli spettatori grazie alla sua personalità peculiare e alla sua simpatia. Ben presto è diventata una dei coinquilini più apprezzati. Alla fine della competizione si è classificata nona.

Il Gf le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza, ha girato uno spot pubblicitario insieme al celebre Claudio Amendola. Nel 2007 è diventata inviata di Striscia la Notizia insieme a Moreno Morello.

Successivamente si è dedicata alla carriera di attrice. Il suo esordio è avvenuto nel 2008 con il film Questa notte è ancora nostra. Ha poi preso parte ad altre commedie tra cui Cenci in Cina, Sexy Spies e Happy Family.

Tra le ultime apparizioni ricordiamo le sue interpretazioni nella sitcom web Funny Toys nel 2014 e nel film All’improvviso Komir uscito nel 2016.

Che fine ha fatto?

Da 13 anni è legata sentimentale a Stefano Codegoni: imprenditore, modello e fotografo, è il padre di Sophie. La giovane modella che ha vissuto la stessa esperienza di Man Lo come coinquilina del Gf VIP. Inoltre, è nota per aver partecipato a Uomini e Donne.

Oggi Man Lo ha 41 anni ed è irriconoscibile. All’epoca del Gf aveva solamente 23 anni, con la sua frangetta caratteristica ed il suo stile esuberante. Crescendo, è diventata una donna affascinante e sicura di sé. Come dimostrano le foto che condivide quotidianamente sui social.

L’attrice è molto seguita su Instagram, dove ha 14mila followers. Appassionata di viaggi, sono tanti gli scatti che la mostrano in giro per il mondo. Il suo aspetto è decisamente cambiato, come il suo abbigliamento: ora è una vera e propria icona di stile e sensualità.