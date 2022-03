Massimo Giletti, rivelazione choc del giornalista | Ha un amore segreto da 10 anni

Quasi 60enne, ha esordito come giornalista nel 1988. E oggi è un volto noto della televisione. Ecco però un particolare inedito

Negli scorsi anni soprattutto, Massimo Giletti, da sempre uomo molto affascinante, ha avuto anche la fama di latin lover e tombeur de femme. Oggi, però, il popolare conduttore fa una rivelazione incredibile sulla sua vita personale e sentimentale. Ecco cosa ha detto.

Massimo Giletti nasce a Torino da una famiglia di proprietari di un’azienda tessile (la Giletti SpA) biellese che ha sede a Ponzone di Trivero e della quale nel 2020 diviene presidente dopo la morte del padre Emilio, ex-pilota automobilistico.

Ma ovviamente lo conosciamo come uno dei volti più noti della televisione italiana. I suoi programmi, sia sulle reti RAI, che su quelle private, hanno sempre fatto il pieno di ascolti, per la sua capacità di entrare nelle case degli italiani e di parlare con cervello, cuore e pancia ai telespettatori.

Del resto, Massimo Giletti la televisione la sa fare davvero. Quasi 60enne, ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni ’90 presentando i contenitori di Rai 2 “Mattina in famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Tutta la prima parte della sua carriera, infatti, si snoda nella televisione pubblica.

Dal 2002 diviene uno dei volti più noti di Rai 1, con la conduzione per due anni di “Casa Rai1”. Dal 2004 al 2017 ha condotto il contenitore domenicale L’Arena. Giornalista, per lui comunque anche alcune querelle con l’Ordine nazionale.

Si dimette nel 2008, dopo l’ennesimo provvedimento disciplinare per commistione tra attività giornalistica e pubblicità, infatti il codice deontologico vieta ai giornalisti di fare promozione per non venire meno ai requisiti di neutralità della professione. Ma nel 2014 rientra nei ranghi dell’Ordine del Piemonte.

Nel 2017, in seguito alla soppressione de L’Arena, lascia la Rai e passa a LA7 dove conduce il talk “Non è l’Arena”. Dal 2020 è anche conduttore radiofonico su RTL 102.5.

Numerose, comunque le sue trasmissioni di grande successo. Alcune le abbiamo già ricordate. Ma non possiamo non menzionare anche il suo impegno contro la criminalità organizzata con le trasmissioni “Abbattiamoli” e “Corleone, il potere e il sangue”. Un’attività che gli è costata anche l’assegnazione della scorta.

“Sono innamorato da 10 anni”

E’ stato legato sentimentalmente tra le altre alla collega Antonella Clerici, alla deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti e alla modella Angela Tuccia. Ma proprio recentemente, Giletti ha fatto una dichiarazione incredibile sulla sua vita sentimentale e personale.

Il popolare conduttore ha consegnato la rivelazione inedita al settimanale “Oggi”. Ha dichiarato di essere innamorato. Fin qui nessuna grande notizia. Ma sono i dettagli che ha fornito Giletti a rendere la dichiarazione incredibile e inaspettata: “Ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Massimo Giletti, dopo il grave lutto ha dovuto prendere una decisione | Il gesto inaspettato

Una fidanzata segreta, non si capisce. Né lo stesso Giletti ha rivelato l’identità della donna o ha specificato se sia solo un rapporto intimo, non sfociato in una relazione. Ma ha fatto mea culpa: “Sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione”.