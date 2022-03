Tiberio Timperi, in pochi conoscono la sua ex moglie e il dramma che gli ha fatto vivere

Il conduttore Tiberio Timperi ha una ex moglie che in pochi conoscono. Tra i due ex coniugi è scoppiata una disputa finita in tribunale.

Tiberio Timperi è uno dei giornalisti e conduttori più conosciuti in Italia. Ha cominciato la sua carriera nel 1977, lavorando per diverse emittenti radiofoniche tra cui Punto Radio e Radio Centro Suono; prima di passare poi alla televisione.

Nel 1991 è infatti arrivato a Mediaset, dove ha lavorato per il TG4 e per Studio Aperto. Nel 1997, poi, è iniziata la sua lunga esperienza in Rai. Per ben 14 anni, infatti, Tiberio Timperi ha condotto su Rai 2 Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia.

Nel settembre 2018 sostituisce Marco Liorni su Rai 1 alla conduzione de La Vita in diretta, in coppia con la collega Francesca Fialdini. Dal 2019 è poi tornato a Unomattina in Famiglia, insieme a Monica Setta, programma che aveva abbandonato nel 2015.

Sono diverse le controversie in tribunale che ha dovuto attraversare Tiberio Timperi. La prima nel 1998 quando l’Ordine dei Giornalisti del Lazio lo sanzionò con un anno di sospensione per aver partecipato a pubblicità commerciale, attività vietata dal codice deontologico.

Poi gli è toccato finire in tribunale a causa dell’ex moglie. Della vita privata del conduttore si sa poco e infatti in pochi conoscono la donna che lo ha portato all’altare, ma da cui poi si è separato dopo solo un anno.

Tiberio Timperi, chi è la sua ex moglie

Nell’ambiente televisivo, Tiberio Timperi è spesso stato additato come un Don Giovanni, ma nel 2005 è convolato a nozze. Dopo tre anni di relazione, il conduttore portò infatti all’altare Orsola Adele Gazzaniga.

Il loro matrimonio durò pochissimo arrivando alla separazione già in quello stesso anno. Dalla loro unione nacque, però, il primo e unico figlio di Timperi: Davide. E proprio per l’affidamento del bambino si scatenò un’incredibile causa in tribunale.

Il giornalista e conduttore ha infatti portato avanti per diverso tempo una battaglia contro la ex moglie per vedersi riconosciuti i suoi diritti di padre divorziato.

L’amarezza per quanto gli stava succedendo ha inoltre portato alla pubblicazione di ben due libri sull’argomento: “Amarsi sempre! Sposarsi?”, uscito nel 2007, e “Nei tuoi occhi di bambino” pubblicato nel 2012.

L’affidamento è stato poi concesso a Orsola Gazzaniga, con Timperi autorizzato a vederlo in determinati giorni e orari. Questa decisione ha portato il romano a fare delle forti dichiarazioni sulla ex moglie che gli sono costate anche una denuncia per diffamazione.

“La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”, aveva dichiarato Timperi in una passata intervista a Il Giorno.