Amici, vi ricordate la bravissima Karima? Ecco che fine ha fatto | Oggi è irriconoscibile

Vi ricordate di Karima, salita alla ribalta con il talent Amici più di 10 anni fa? Ecco come è ora: il suo cambiamento è incredibile.

Sono passati 16 anni dal suo esordio ad Amici. All’epoca Karima era una giovane promessa che sognava di diventare una cantante affermata.

Nel corso degli anni è cambiata notevolmente, sorprendendo i fan. Scopriamo che fine ha fatto e come è diventata.

Gli esordi: da Amici al Festival di Sanremo

Karima Ammar è nata a Livorno, da padre di origine algerina e madre italiana. Appassionata di musica fin da adolescente, nel 1997 ha mosso i suoi primi passi nel settore prendendo parte alle trasmissioni Bravo Bravissimo e Domenica In.

Nel 2006 è arrivata la sua grande occasione: è stata ammessa al talent show Amici di Maria De Filippi. Karina è uscita dalla competizione classificandosi al terzo posto e ottenendo il premio della critica da parte dei giornalisti.

In seguito all’esperienza nella scuola di Amici, la cantante ha firmato il suo primo contratto discografico con la Sony BMG. Nel 2009 si è esibita sul palco del Festival di Sanremo con il singolo “Come in ogni ora”, nella categoria Proposte, raggiungendo la terza posizione.

Nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo EP dal titolo Amare le differenze ed è tornata ad Amici partecipando allo spettacolo La sfida dei talenti. Nel corso dello show, i protagonisti delle edizioni precedenti si sono sfidati e Karima è arriva seconda.

Dopo aver cantato al concerto Amiche per l’Abruzzo, ha avuto un’esperienza come doppiatrice cinematografica per il film Fame – Saranno famosi. Inoltre è stata l’interprete delle canzoni della principessa Tiana nel film d’animazione diventato un classico Disney La principessa e il ranocchio.

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo album. Ha preso parte diversi programmi e spettacoli tra cui Crozza Alive, Amici Big, I migliori anni, Tale e quale show, Pintus@Arena e Tale e quale show – Il torneo.

Che fine ha fatto oggi

Nel 2016 Karima è stata selezionata come concorrente di Tale e quale show – Il torneo per la seconda volta. La cantante ha dovuto rinunciare all’occasione con una dichiarazione che ha preoccupato i fan.

Ha annunciato il suo ritiro dalle scene a causa di problemi di salute. Dopo qualche giorno ha subito un’operazione alle corde vocali. Successivamente ha passato un periodo di riabilitazione.

La sua carriera non si è interrotta: l’anno successivo Karima è tornata in pista entrando a far parte del cast del musical The Bodyguard – Guardia del corpo, nel ruolo della protagonista. Oggi è ancora attiva nel mondo della musica e, nel 2021, ha pubblicato il suo terzo album intitolato No filter.

Ciò che ha sorpreso i fan è stato il cambiamento di Karima nel corso degli anni. Sono finiti i tempi in cui era una giovane ragazza piena di sogni. Oggi è diventata una splendida donna che, oltre a colpire con la sua voce unica, lascia tutti a bocca aperta per via del suo aspetto fisico.

Karima ha optato per un taglio corto che le esalta il viso. Inoltre, nel corso degli anni si è avvicinata al fitness, iniziando a prendersi cura del suo corpo. Dalle foto, si può dire che ha ottenuto ottimi risultati.