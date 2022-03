Fabio Troiano, sapete chi è la fidanzata? E’ famosa quanto lui | Segni particolari… bellissima!

Lui attore famoso per “La squadra”, mentre lei vincitrice di Miss Italia nel 2002. La foto insieme sta facendo il giro del web

Le ricorrenze, soprattutto se belle, se tenere, vanno ricordate e celebrate. La pensano evidentemente così l’attore Fabio Troiano e la sua compagna. La loro foto insieme è dolcissima e sta facendo il giro del web.

Ha recitato in alcune delle serie televisive più seguite in Italia. Così Fabio Troiano è diventato molto famoso e altrettanto apprezzato dal pubblico.

Di origini napoletane, ma nato in Piemonte, Fabio Troiano ha oggi 47 anni. Il numero di serie di successo in cui ha recitato è molto grande. Da “La squadra”, passando per “Un posto al sole”. E poi, “R.I.S. – Delitti imperfetti” e, più recentemente, “Squadra antimafia”.

Per lui anche ruoli al cinema, ricordiamo “Malati di sesso” e, ancor prima, “Cado dalle nubi” di Checco Zalone. Non tutti sanno, però, che si è fatto conoscere anche dai più piccini, partecipando alla “Melevisione”. Insomma, ormai è un personaggio molto noto in tutte le fasce d’età.

L’anniversario

Anche Eleonora Pedron, negli ultimi anni, ha iniziato con successo la carriera da attrice. Lei che è diventata famosa vincendo Miss Italia nel 2002. Negli anni, è stata prima “meteorina” nel corso del Tg4 allora diretto da Emilio Fede, e poi ha affiancato Sandro Piccinini in “Controcampo”, la trasmissione domenicale calcistica di Mediaset. Non è l’unica trasmissione a sfondo calcistico cui partecipa Eleonora, dato che tra il 2015 e il 2019 è ospite fisso di “Quelli che il calcio”.

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron festeggiano con questa foto il terzo anniversario d’amore. Quest’anno i due hanno recitato insieme per la prima volta nel film “Tre sorelle”, diretto da Enrico Vanzina. Sì perché negli anni Eleonora Pedron ha iniziato a recitare e la ritroviamo in diversi film di successo. Non solo “Tre sorelle”. Qualche titolo: “Vita Smeralda” (2006), “Il seme della discordia” (2008) e, per la televisione, “Donna detective” (2010).

Per lei anche un’esperienza letteraria. Il 13 ottobre 2021 pubblica per Giunti Editore il suo primo libro autobiografico, intitolato “L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita”.

È stata fidanzata per otto anni con il campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli. È legata sentimentalmente dal 2019 all’attore torinese Fabio Troiano. E questa foto celebra proprio il terzo anniversario della loro unione.