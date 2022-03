Francesca Cipriani, l’incubo che ha vissuto | L’aver perso i sensi gli ha salvato la vita

Nessun sorriso, nessuna posa ammiccante. Né una scollatura vertiginosa da ammirare. Questa volta il racconto è raccapricciante

Dimenticate il sorriso stampato in viso. E anche quell’aria un po’ svampita. Questa volta, non ci sono pose sexy e scollature vertiginose. Questa volta, ciò che riguarda Francesca Cipriani è drammatico. Il suo racconto fa davvero accapponare la pelle.

Non siamo abituati a vederla così turbata. Lei che sembra sempre al massimo della forma, fisica e mentale. Soprattutto sui social. Quasi ogni suo scatto è un po’ ammiccante.

E i followers ci “cascano” spesso. Il decolleté di Francesca Cipriani attira sempre l’attenzione. E poco importa che sia, notoriamente, frutto della chirurgia estetica. I maschietti apprezzano sempre e comunque.

Oggi 37enne, Francesca Cipriani deve molto alla chirurgia plastica. Che l’ha trasformata in una vera e propria icona. Con quell’aria un po’ svampita, la bionda showgirl si è garantita una lunga carriera in televisione anche grazie al suo seno prosperoso.

Senza quelle forme esagerate, forse, non sarebbe così famosa. Un cambiamento radicale, deciso ormai diversi anni fa dalla bella Francesca. E, una volta che si decide per un cambiamento, tanto vale sfruttarlo. E così, la nostra non perde occasione di sfoggiare le sue forme da pin-up. In generale, un fisico che non passa – non può passare – inosservato.

Nel 2006 acquisisce notorietà partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello. Da quel momento è un volto molto ricorrente nella televisione italiana. Ricordiamo la sua partecipazione anche a “L’isola dei famosi” e, recentemente, al “Grande Fratello VIP”.

Ha realizzato tre calendari sexy, il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015. E anche in uno degli ultimi post su Instagram, la showgirl abruzzese, nata a Popoli e cresciuta a Sulmona, non delude i suoi fan.

Il racconto drammatico

Una carriera dipanatasi soprattutto su Mediaset, con programmi come “Domenica Cinque”, “La pupa e il secchione – Il ritorno”, “Colorado” e “Grand Hotel Chiambretti”. Il suo mondo, tuttavia, è sempre stato più o meno quello dei reality show.

Ovviamente, in tanti si soffermano sulle sue forme, molto generose. Soprattutto per quanto concerne il seno. E lei, soprattutto sui social, non ha mai disdegnato di mostrare la sua generosa scollatura. Ma la sua avvenenza e le sue forme, non giustificano ciò che le è accaduto. E che Francesca ha raccontato.

La bionda maggiorata racconta infatti un episodio di ormai circa 20 anni fa. Appena 18enne, quando ancora lavorava in un negozio nella sua Sulmona, sarebbe stata infatti sequestrata per essere violentata. L’autore dell’aggressione sarebbe stato lo stesso proprietario del negozio dove lavorava la giovanissima Francesca.

Un racconto choc, quello della showgirl, che racconta che, in quell’occasione, avrebbe perso i sensi per la paura. E che proprio questo mancamento, che lasciava presagire il peggio, avrebbe fermato la furia del suo aggressore: “Mi sentì il polso e si fermò” ha raccontato Francesca.