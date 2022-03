Lorenzo Licitra, che fine ha fatto il vincitore di Xfactor? Il cantante che sconfisse i Maneskin

Lorenzo Licitra vinse l’edizione di X Factor nel 2017, battendo addirittura i Maneskin. Ma che fine ha fatto ora il cantante? Scopriamolo.

Sono diversi i cantanti che hanno partecipato a X Factor e hanno poi trovato il successo nel mondo della musica. Da Giusy Ferreri a Noemi, da Marco Mengoni a Gaia Gozzi, fino ad arrivare all’affermazione planetaria dei Maneskin.

E così come i concorrenti che hanno fatto strada tra album e concerti, ci sono anche dei vincitori del programma che non hanno poi ottenuto quella fama che ci si aspettava dopo il trionfo in finale.

Tra questi c’è anche Lorenzo Licitra, che vinse l’edizione del 2017 di X Factor guidato e istruito dal meglio da una esperta discografica quale Mara Maionchi. E in quell’edizione dello show, il cantante siciliano vinse battendo addirittura i favoritissimi Maneskin, oltre a Enrico Nigiotti, non riuscendo poi a ottenere il successo dei colleghi.

In quell’anno, Licitra partecipò anche al concerto di Capodanno di Rai 1 cantando la sua In the name of Love con cui trionfò nel programma. Da quel momento, le sue apparizioni in tv si ridussero all’osso.

Il suo inedito di X Factor rimase solamente quattro settimane in classifica, riuscendo comunque a raggiunge il milione di stream su Spotify.

Lorenzo Licitra, che fine ha fatto il vincitore di X Factor 2017

Lorenzo Licitra, al giorno d’oggi, ha abbandonato i grandi palcoscenici ma non ha detto addio alla sua carriera nel mondo della musica. Il cantante sta infatti lavorando fittamente al suo nuovo album.

“Credo che il mio debba essere un genere trattato con le pinze e che va a amato, io ci sto provando in punta di piedi ad arrivare con la mia musica dritto al cuore della gente” ha dichiarato l’artista siciliano, parlando del suo genere che va più verso il musical.

Il vincitore di X Factor 2017, però, ha anche fatto il suo esordio al cinema lavorando come doppiatore nel film cartone animato Smallfoot – Il mio amico delle nevi.

Ma Lorenzo Licitra è stato anche al centro delle pagine del gossip e della cronaca rosa. Dal 2019 è infatti fidanzato con Gabriele Rossi, l’attore italiano che in passato ha avuto anche una storia con Gabriel Garko.

Leggi anche >>> Damiano dei Maneskin, outfit che fa impazzire il web | Il primo cowboy italiano al SNL

In una passata intervista a Oggi è un altro giorno, lo stesso Gabriele Rossiha rivelato come è cominciata la conoscenza col cantante: “Gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X-Factor”. I due, inoltre, si mostrano spesso insieme sui social anche in occasioni di gala come la premiere italiana del film House of Gucci con protagonista Lady Gaga.